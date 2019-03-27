هذا ما يحدث لجسمك إذا تناولت 3 بيضات في يوم

يعد البيض من الأطعمة، التي تساعد في بناء جسم الإنسان، وتمنحه الكثير من المكونات الغذائية المهمة.

© REUTERS / Andreas Gebert البيض الملوث يغزو 40 بلدا في العالم

وينصح خبراء التغذية بجعل البيض ضمن الوجبات الغذائية اليومية، لاحتوائه على عناصر غذائية كبيرة.

ويقول موقع "فوود بريفنت" إن تناول 3 بيضات في اليوم، يمنح الجسم كما هائلا من الفيتامينات والمواد الغذائية، التي لا يمكن توفيرها في كثير من الأغذية الأخرى.

وأوضح الموقع أن كل من يتحدثون عن عدم تناول البيض لم يقدموا أسبابا مقنعة لذلك، مشيرا إلى أن حديثهم يدور حول احتوائه على دهون أو كوليسترول.

وذكر الموقع أن تناول بيضة مسلوقة واحدة، يمنح الجسم 8 أنواع من الفيتامينات والعناصر الغذائية، أبرزها فيتامينات (إيه، وبي 5، وبي 12، وبي 2)، إضافة إلى عناصر أخرى أبرزها حمض الفوليك، والسيلينيوم، والفسفور، وجميعها مواد مهمة جدا لبناء جسم الإنسان.

ولفت الموقع إلى أن البيض يحتوي أيضا على فيتامينات أخرى بنسب مختلفة منها (فيتامين دي، وإي، وكيه، وبي 6، والكالسيوم، والزنك".

What'll Happen to You If You Start Eating 3 Eggs a Day? https://t.co/CHRODFekNE via @YouTube — Josh Whitmore (@JoshWhitmoreUK) August 30, 2018

ويمنحك تناول بيضة واحدة عشرات السعرات الحرارية، و6 غرامات من البروتين و5 غرامات من الدهون الصحية.

وقال الموقع: "كل ما سبق يمكن أن يحصل عليه جسمك عند تناول بيضة واحدة كبيرة الحجم"، مضيفا: "تخيل ما سيحدث لجسمك عند تناول 3 بيضات كل يوم".