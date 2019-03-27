رصد مفترس يختفي داخل دولة عربية منذ 17 عاما (فيديو)

نجحت الكاميرات داخل إحدى المدن العربية، في رصد الظهور الأول منذ 17 عاما، لحيوان مفترس هو الثعلب الأفغاني.

ووفقا لما أعلنته هيئة البيئة في أبوظبي، نجحت الكاميرات في التقاط الفيديو خلال شهر مارس/ آذار الجاري، مشيرة إلى أنه يتميز بقدرته على العيش في المناطق الجبلية والصخرية.

وأوضحت هيئة البيئة لصحيفة "الإمارات اليوم"، أنه يتم نشر شبكة كاميرات مراقبة تضم 55 كاميرا لرصد الحياة البرية في أبوظبي، تعمل على مدار الساعة وتلتقط الصور تلقائيا عند مرور أي جسم أمامها.

بعد قرابة 17 عامًا من الاختفاء، نجحت كاميرات توثيق الحياة البرية، التي وضعتها هيئة البيئة — أبوظبي بمنطقة جبل حفيت، في تسجيل لقطات للثعلب الأفغاني وذلك خلال شهر مارس الجاري. يتميز #الثعلب الأفغاني بقدرته على التأقلم مع العيش في المناطق الجبلية والصخرية. pic.twitter.com/tdpxhBebOM — EAD (@EADTweets) March 26, 2019

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الشبكة من الكاميرات، ساهمت في اكتشاف حيوانات انقرضت في البرية ولم تعد تشاهد مثل قط الرمال، وثعلب الرمال، وحيوان النيص، بالإضافة إلى الوشق العربي.

وأكدت الهيئة أنه بموجب هذا الاكتشاف، سيتم إضافة الثعلب الأفغاني إلى 37 نوعا من أنواع الثدييات المسجلة في إمارة أبوظبي، والتي تضم عددا قليلا من الحيوانات التي انقرضت.