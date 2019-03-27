خطر لا يتوقعه أحد... اكتشاف تهديد يتعرض له الأطفال بسبب الهواتف الذكية

حذر مستشار المجتمع البريطاني الملكي لهشاشة العظام، داون سكيلتون، من خطر غير متوقع يهدد الأطفال الصغار بسبب استخدامهم للهواتف الذكية والحواسب اللوحية.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، تتمثل هذه المخاطر في الضعف المبكر لعظام الأطفال نتيجة الجلوس لساعات طويلة أمام الشاشات.

© Depositphotos / katrinaelena مواطنة أمريكية تنجب 6 أطفال خلال 9 دقائق

وشدد سكيلتون على أن جلوس الأطفال لفترات طويلة يعرض عظامهم للضعف المبكر، وبالتالي للإصابات والكسور.

وأوضح الخبير البريطاني، أن هذه المخاطر قد تجبر الأطفال على استبدال عظام الفخذ عند بلوغهم الأربعينات والخمسينات من العمر، وليس في السبعينات والثمانينات كما في الأحوال الطبيعية.

ونصح سكيلتون، بضرورة قيام الطفال بالحركة والقفز حتى تنمو عظامهم بشكل طبيعي.

وأتم سكيلتون، بأنه إذا لم يؤسس الأطفال قاعدة وبنية قوية لعظامهم، فإن الشيخوخة ستصيبهم في سن مبكر.