خطر لا يتوقعه أحد... اكتشاف تهديد يتعرض له الأطفال بسبب الهواتف الذكية

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، تتمثل هذه المخاطر في الضعف المبكر لعظام الأطفال نتيجة الجلوس لساعات طويلة أمام الشاشات.
وأوضح الخبير البريطاني، أن هذه المخاطر قد تجبر الأطفال على استبدال عظام الفخذ عند بلوغهم الأربعينات والخمسينات من العمر، وليس في السبعينات والثمانينات كما في الأحوال الطبيعية.
ونصح سكيلتون، بضرورة قيام الطفال بالحركة والقفز حتى تنمو عظامهم بشكل طبيعي.
وأتم سكيلتون، بأنه إذا لم يؤسس الأطفال قاعدة وبنية قوية لعظامهم، فإن الشيخوخة ستصيبهم في سن مبكر.
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