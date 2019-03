View this post on Instagram

انا قررت الانفصال عن الفنانه سمية الخشاب…، اتمني لها السعادة والتوفيق وأتمني ربنا يقدرني علي الحب والعطاء لأغلي حاجة عندي….، أولادي ☺❤

