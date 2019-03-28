دراسة: الأعمال المكتبية قد تؤدي للوفاة

كشفت دراسة أن أكثر من حالة في كل 10 حالات وفاة، يمكن ربطها بالجلوس لوقت طويل على الكرسي كما هو الحال في الأعمال المكتبية.

ووفقا للدراسة، أشار الباحثون إلى أن الجلوس أكثر من ست ساعات في اليوم على الكرسي مرتبط بـ69000 حالة وفاة في العام.

© Fotolia / Kaspars Grinvalds دراسة: المرأة تفكر في ترك وظيفتها 17 مرة في السنة

وأوضحت الدراسة أن الخمول يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وبعض أنواع السرطان، لكن لم يتم الكشف عن حجم تأثيره.

وتشير الأرقام إلى أن 30% من البالغين في إنجلترا يجلسون لمدة ست ساعات على الأقل في أيام الأسبوع، وتصل النسبة إلى 37% في عطلات نهاية الأسبوع.

وأوضحت بيانات بريطانية أن خسارة هذا العدد من الوفيات، كلف الدولة 700 مليون جنيه إسترليني في عام 2016.

وعلى صعيد آخر، بعث البروفيسور نفيد ساتار، من جامعة غلاسكو، برسالة طمأنة، مؤكدا أنه لابأس من الجلوس طويلا، طالما أن الناس ينشطون في أوقات أخرى.