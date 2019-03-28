دراسة: الأعمال المكتبية قد تؤدي للوفاة

ووفقا للدراسة، أشار الباحثون إلى أن الجلوس أكثر من ست ساعات في اليوم على الكرسي مرتبط بـ69000 حالة وفاة في العام.
وتشير الأرقام إلى أن 30% من البالغين في إنجلترا يجلسون لمدة ست ساعات على الأقل في أيام الأسبوع، وتصل النسبة إلى 37% في عطلات نهاية الأسبوع.
وأوضحت بيانات بريطانية أن خسارة هذا العدد من الوفيات، كلف الدولة 700 مليون جنيه إسترليني في عام 2016.
وعلى صعيد آخر، بعث البروفيسور نفيد ساتار، من جامعة غلاسكو، برسالة طمأنة، مؤكدا أنه لابأس من الجلوس طويلا، طالما أن الناس ينشطون في أوقات أخرى.
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