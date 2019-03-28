إعلامية سعودية ترد على مهاجميها بعد أكلها الكبسة بيديها

وقالت الإعلامية السعودية لجين عمران، عبر حسابها بموقع إنستغرام: "لو انتقدنا أنفسنا أكثر مما ننتقد الآخرين لأصبحنا أفضل".
وكانت لجين عمران قد ظهرت في فيديو مع أختها أسيل عمران وهما تأكلان الكبسة الخليجية، وقالت عمران في الفيديو وهي تأكل بيديها: "ولا أحلى من كده، بلا حضارة بلا بطيخ، حلاوة الأكل كده، باليد من البلاستيك علطول".
لجين عمران تتعرض للانتقاد بسبب الكبسةhttps://t.co/FZWLNEBVkB pic.twitter.com/Xx58Ryyzyq— فن ومشاهير (@celebNart) March 27, 2019
وأضافت: "خلوا الصحن ينفعكوا، لا أحد يكلمني".
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