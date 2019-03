إعلامية سعودية ترد على مهاجميها بعد أكلها الكبسة بيديها

View this post on Instagram

.. #إضاءة…. * لو أنتقدنا أنفسنا أكثر من ما ننتقد الآخرين لأصبحنا أفضل *…. مساكم سعادة و راحة بال…… تصوير:- @unct_photography.. قفطان:- @amraouicouture_luxurycaftans.. شعر:- @rami_hair_art……

