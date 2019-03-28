إعلامية سعودية ترد على مهاجميها بعد أكلها الكبسة بيديها

ردت إعلامية سعودية على مهاجميها من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ظهورها في فيديو وهي تأكل الكبسة الخليجية بيديها بدلا من الملعقة.

وقالت الإعلامية السعودية لجين عمران، عبر حسابها بموقع إنستغرام: "لو انتقدنا أنفسنا أكثر مما ننتقد الآخرين لأصبحنا أفضل".

وكانت لجين عمران قد ظهرت في فيديو مع أختها أسيل عمران وهما تأكلان الكبسة الخليجية، وقالت عمران في الفيديو وهي تأكل بيديها: "ولا أحلى من كده، بلا حضارة بلا بطيخ، حلاوة الأكل كده، باليد من البلاستيك علطول".

لجين عمران تتعرض للانتقاد بسبب الكبسةhttps://t.co/FZWLNEBVkB pic.twitter.com/Xx58Ryyzyq — فن ومشاهير (@celebNart) March 27, 2019

وأضافت: "خلوا الصحن ينفعكوا، لا أحد يكلمني".