سمية الخشاب ترد على أحمد سعد: لم يطلقني ورفعت قضية خلع

علقت الفنانة المصرية سمية الخشاب على إعلان المطرب أحمد سعد قرار الانفصال عنها اليوم الخميس.

وقالت سمية الخشاب لصحف محلية، إنها قررت رفع دعوى خلع ضد الفنان والمطرب أحمد سعد منذ شهور للضرر.

© Photo / Facebook/ Somaya.ElKhashab.star انفصال الفنانة المصرية سمية الخشاب عن زوجها المطرب أحمد سعد

ونفت الخشاب طلاقها، مؤكد أن الفنان عمرو سعد شقيق أحمد يعلم تلك الأزمة.

وأوضحت سمية الخشاب أنها اتخذت قرارها قبل شهور، وأجلت الأمر نظرا لظروف صحية مر بها أحمد سعد.

وتابعت أنه عندما بدأت الاهتمام بعملها والظهور في البرامج التلفزيونية "تفجرت الغيرة وكانت الأزمة".

وأشارت سمية الخشاب إلى أنها اهتمت بأسرتها على مدار عامين، ومنحتهم كل طاقتها على حساب شغلها وصحتها وأعصابها، لكن بمجرد عودتها للعمل "بدأت الصدامات والانفعالات التى انتهت برفعها دعوة للخلع من أحمد سعد".

وأعلن المطرب المصري أحمد سعد، انفصاله عن الممثلة المصرية سمية الخشاب، وكتب أحمد سعد عبر صفحته الرسمية بموقع إنستغرام، أنه قرر الانفصال عن الفنانة سمية الخشاب، وأنه يتمنى لها السعادة والتوفيق.