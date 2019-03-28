"تويتر" يحذر مستخدميه من الوقوع ضحية لـ"خدعة 2007"

أطلق موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تحذيرا لمستخدميه من الوقوع ضحية خدعة قد تؤدي لإغلاق حساباتهم.

وانتشرت في الآونة الأخيرة، خدعة على موقع "تويتر" تطالب المستخدمين بتغيير تاريخ ميلادهم لسنة 2007، للحصول على ألوان جديدة يمكنهم استخدامها لتزيين صفحاتهم.

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وأكد مسؤولو الموقع أنه لا توجد أنظمة ألوان جديدة يمكن الوصول إليها وحذرت المستخدمين من الوقوع في فخ "خدعة 2007"، كون الشركة تقوم بإقفال أي حساب مملوك لشخص دون سن 13 عاما.

وأعلن الموقع: "لاحظنا أن هناك خدعة تنتشر بكثافة على الموقع لإقناع المستخدمين بتغيير تاريخ ميلادهم لسنة 2007. من فضلك لا تقم بهذه الخطوة لأننا سنقفل حسابك بحجة أن عمرك غير مناسب ليكون لديك صفحة على موقعنا".

ويوفر الموقع طريقة لاسترجاع حسابات المستخدمين، حيث قام بنشر إرشادات يمكن أن تساعد المتضررين في إعادة تشغيل صفحاتهم المقفلة.

وتحظر معظم منصات التواصل الاجتماعي الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 13 عاما من استخدام مواقعها.