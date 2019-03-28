"كنت تحت الأرض"... سمية الخشاب تخرج عن صمتها وتكشف أسباب انفصالها عن أحمد سعد

خرجت الممثلة المصرية، سمية الخشاب، عن صمتها، لتكشف أسباب انفصالها عن المطرب والملحن المصري أحمد سعد، بعدما فاجأ معجبيهما صباح اليوم الخميس بقرار انفصالها عنه.

وروت الخشاب أن السبب الرئيس وراء انفصالها عن زوجها، هو أنه يعتبر المرأة "جارية"، ورفضه سفرها إلى عدد من الدول العربية، من أجل حضور مهرجانات وفعاليات تخص المرأة، بحسب "صحف محلية".

وقالت: "كنت أستعد للسفر، خاصة بعد تحقيق أغنيتي الأخيرة "بتستقوىط نجاحا كبيرا، ولكن هنا حدثت المفاجأة، إذ رفض أحمد سعد ذلك، وقال لي: "قالي وريني هتسافري إزاي، وريني هتطلعي الطيارة إزاي".

وأضافت: "للأسف أنا كنت تحت الأرض أثناء فترة زواجي".

وبسؤالها عما إذا كانت نادمة على تجربة زواجها، قالت:

"اعتدت عدم الندم على أي تجربة أخوضها، وأن أتعلم منها، واعتبرت زواجي من أحمد سعد إن (الله وضعني في طريقه لمساندته ومساعدته في التخلص من كل سلبياته)، وشعرت وقتها أنه وحيد في الدنيا".

وتابعت: "تركت كل شيء من أجله، ولكني اكتشفت في النهاية أنه لا يستطيع العيش بشكل إيجابي".

واختتمت سمية الخشاب كلماتها، قائلة: "الحمد لله لا أشعر بالضيق، فثقتي بنفسي غالية جدا، ولا يوجد شيء تكسرني، لقد تزوجت أكثر من مرة وانفصلت وأعود بعدها أقوى مما سبق، فتلك هي شخصيتي، قرار الخلع والانفصال كان قراري منذ شهور".

وتابعت: "كنت أنتظر أن يصلح من ذاته، لكنه للأسف كان دائما أنانيا ولديه حب التملك، يعتبر السيدة "جارية"، يرفض عملي وعلاقتي القوية بوالدتي، لدرجة إنه كان يغير منها، كان يريد أن يفصلني عن الدنيا كلها".

وأعلن المطرب المصري أحمد سعد، انفصاله عن الممثلة المصرية سمية الخشاب، وكتب أحمد سعد عبر صفحته الرسمية بموقع إنستغرام، أنه قرر الانفصال عن الفنانة سمية الخشاب، وأنه يتمنى لها السعادة والتوفيق.