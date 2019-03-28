أنجلينا جولي تنضم إلى عالم أبطال "مارفل" الخارقين

أصبحت الممثلة الأمريكية، أنجلينا جولي، أحدث نجمة منضمة إلى شركة "مارفل" للقصص الهزلية الأمريكية الشهيرة، بعدما عقدت صفقة معها مؤخرا للمشاركة في مشروع سينمائي جديد من إنتاج استوديوهاتها.

ومن المقرر أن تشارك جولي في فيلم جديد لـ"مارفل"، يحمل اسم "The Eternals"، الذي بدأ في تطويره منذ شهر نيسان/ أبريل الماضي، وذلك كجزء أساسي مما يسمى "المرحلة الرابعة"، التابعة لخطط إنتاج "استوديوهات مارفل"، بحسب ما أكد رئيس الاستوديو كيفين فيج، بحسب صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.

ويقترح موقع "ذا راب"، أن الشخصية المحورية التي يدور حولها فيلم "The Eternals"، ستجسدها أنجلينا جولي، واسمها "سيرسي"، وهي واحدة ضمن مجموعة من البشر شبه الخالدين، الذين يتمتعون بقوة خارقة منحت لهم من كائنات فضائية.

وفيلم "The Eternals" من كتابة الأقارب، ماثيو ورايان فيربو، ومن إخراج كلوي تشاو.

يذكر أن أنجلينا جولي ليست جديدة على أفلام الحركة الفانتازية الخيالية، إذ سبق أن لعبت بطولة جزئين من أفلام "لارا كروفت: توم رايدر"، في عامي 2001 و2003، المستوحاة عن لعبة فيديو شهيرة، وفيلم السحر والشعوذه "بيوولف"، من إنتاج 2007.

Angelina Jolie is the eternal Lara Croft pic.twitter.com/jVcxA4RXIw — ★ (@secretjolie) June 2, 2018

وتنشغل جولي حاليا بتصوير فيلم "Maleficent: Mistress of Evil"، ويعتبر الجزء الثاني من فيلم "الجميلة النائمة"، الذي طرح في عام 2014، ومن إنتاج شركة "ديزني".