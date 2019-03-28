3 بيانات "غريبة" من هيفاء وهبي... زواج ومقاضاة واعتذار

اعتاد معجبو الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، على عدم تواجدها بكثافة على موقع "تويتر"، عكس حسابها على موقع "إنستغرام"، حتى قررت أن تفاجئ الجميع اليوم الخميس.

لكن على غير عادتها، أصدرت هيفاء وهبي 3 بيانات، اتسم بعضها بالغموض، ولكنها اجتمعت جميعها على الأسلوب الحاد.

وحرصت هيفاء وهبي في تغريدة، على نفي الأنباء التي انتشرت خلال الفترة الماضية، بشأن زواجها من مدير أعمالها، مؤكدة: "الزواج خبر سعيد!! واحترامي لجمهوري لا يسمح أن أخبئ هكذا حدث! ولكن ومن الآن وحتى يحصل ذالك أعلن أني لم أتزوج، بمعنى أني لست متزوجة، يعني ما تجوزت، يعني منٌي مجوزة، انفهمت ولا بعد؟ اطلب من مروجي هذا الخبر أن يتوقفوا عن ذلك واحترموا لمرة واحدة خصوصية الآخرين!!!".

الزواج خبر سعيد!!

واحترامي لجمهوري لا يسمح ان اخبئ هكذا حدث!ولكن و من الآن وحتى يحصل ذالك اعلن اني لم اتزوج بمعنى اني لست متزوجة يعني ما تجوزت يعني منٌي مجوزة انفهمت ولا بعد ؟ اطلب من مروٌجي هذا الخبر ان يتوقفوا عن ذلك واحترموا لمرة واحدة خصوصية الآخرين!!! — Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) March 28, 2019

وفي التغريدة الثانية، أعلنت هيفاء وهبي أنها ستقاضي معجبة لإحدى المطربات، بعدما نعتتها بـ "عاهرة" و"راقصة" و"حقيرة"، من دون تحديد اسم الفنانة.

وغردت هيفاء وهبي: "اليوم قضينا أحد معجبين المطربة، علشان تتربى وتكون عبرة لغيرها ولفنانتا ابقيى فرجينا شو هتعمللك الحشاشة لما القاضي يسألك يا بنت يا محترمة عن معنى كلمة عاهرة ورقاصة وحقيرة".

Today we sued one of the singer's fans😊علشان تتربى وتكون عبرة لغيرها ولفنانتا

ابقيى فرجينا شو هتعمللك الحشاشة لما القاضي يسألك يا بنت يا محترمة عن معنى كلمة عاهرة ورقاصة وحقيرة🙂 — Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) March 28, 2019

أما في ثالث بياناتها لليوم، فأعلنت هيفاء وهبي اعتذارها عن عدم حضور حفل "الموريكس دور"، من دون أسباب واضحة، والمقام في العاصمة اللبنانية بيروت، في 7 نيسان/أبريل المقبل.

وكتبت: " بما إنه كل شوي بيطلع خبر ومن بعده بيطلع جيش من المدسوسين يتبرع ويسال هو ويجاوب ويشتم ويستفرغ علينا وترشحت واعتذرت وطلعت ونزلت، قبل ما تبلش الأخرار أنا بعتذر عن قبول دعوة الموركس دور وشكرا".

بما انه كل شوي بيطلع خبر و من بعده بيطلع جيش من المدسوسين يتبرع و يسال هو و يجاوب ويشتم ويستفرغ علينا و ترشحت و اعتذرت وطلعت ونزلت

قبل ما تبلش الاخرار انا بعتذر عن قبول دعوة الموركس دور وشكرا! — Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) March 28, 2019

​يذكر أن هيفاء وهبي تعرضت لهجوم وسخرية من المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، خلال الفترة الماضية، وذلك في رسالة أرسلها إليها بمناسبة عيد ميلادها، الذي يوافق العاشر من مارس/ آذار.

وقال أدرعي "مبروك هيفا وهبي كل عام، وأنت بألف خير. أنت معروفة بدعمك لحزب الله، بس طبعًا لنصر الله ما في مصاري ليجبلها هدية بعيد ميلادك".

وزاد المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، على ذلك، قائلا "بعد خطاب نصر الله الأخير، شو رأيك أنت تتبرعيلو يا هيفا".