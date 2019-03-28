بالفيديو... هكذا استقبل السعوديون نجوى كرم قبل حفلها الأول في المملكة

وشارك معجبو نجوى كرم، فيديوهات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، للحظة وصول نجوى كرم إلى قاعة الاستقبال، إذ علت أصوات تصفيق الحاضرين، الذين استقبلوها بباقات الورود.
بدموووووعنا استقبلنا هالفرحة الي نطرناها سنين.. مبروك عالغوالي ملقى الغوالي— Sara__Iraq (@Sara__Iraq) March 27, 2019
طلة الشمس @najwakaram
#نجوى_كرم_في_السعودية pic.twitter.com/qTXr9vZBhw
@najwakaram— Rana_Al Moqaren (@rana_almoqern) March 27, 2019
يا مرحبا بشمسنا 💚#نجوى_كرم_في_السعودية pic.twitter.com/1XRLnMkykA
كما أشاروا إلى أن نجوى كرم، لم تبخل على أحد من الحضور بالتقاط صورة أو فيديو معها، لتعبر في أحدها عن محبتها لأهل السعودية وكأنها تحلم بسبب هذه الأجواء الاحتفالية، والتي فاقت توقعاتها.
"أنا عّم حسّ حالي بالحلم"✨💚#نجوى_كرم_في_السعودية pic.twitter.com/ZWIrlNnFqE— Jad #ElLayliLaylitna 🇸🇦 (@jad_nk12) March 27, 2019
وقبل سفرها إلى الرياض، شاركت نجوى كرم رسالة مصورة لها، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي قالت فيها: "بعد طول انتظار راح نكون بكرة بالخبر بالسعودية مع كل جمهورنا.. انطرونا".
ويعتبر هذا الحفل هو الأول لنجوى كرم في المملكة العربية السعودية، وسيشاركها في إحيائه المطرب العراقي الذي يحمل الجنسية السعودية ماجد المهندس.
وأعلنت شركة "روتانا" عن أول حفل لنجوى كرم في السعودية سيقام ضمن حفلات "موسم الشرقية" في الصالة الخضراء بمدينة الخبر (شرقي السعودية)، في يوم 28 مارس/ آذار الجاري.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)