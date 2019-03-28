تعرف على مصير المصري مخترق شبكات مجلس الأمة الكويتي أثناء كلمة أمير البلاد

أسدلت محكمة الجنايات في الكويت الستار على القضية المتهم فيها موظف مصري باخترق ‬الشبكة‭ ‬المعلوماتية‭ ‬لمجلس‭ ‬الأمة، أثناء‭ ‬إلقاء‭ ‬سمو‭ ‬الأمير‭ ‬كلمته‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الثاني.

ذكرت صحيفة "الراي" الكويتية، أن محكمة الجنايات، قضت اليوم الأربعاء، بحبس الموظف ‬لمدة‭ ‬5‭ ‬سنوات‭ ‬مع‭ ‬الشغل‭ ‬والنفاذ.

ووجهت النيابة للمتهم المودع في السجن المركزي اتهاما بأنه ارتكب دخولا غير مشروع إلى الشبكة المعلوماتية الخاصة بمجلس الأمة ، وهي "سيرفر الدومين" ونظام البريد الإلكتروني وإيقاف حسابات الأدمن المسؤولة عن تلك الشبكة.

وأضافت النيابة أن ذلك "كان بسبب تأدية وظيفته بمجلس الأمة وأدخل عمدا برامج اختراق الشبكة المعلوماتية للمجلس، التي من شأنها إيقافها عن العمل وتعطيلها، حيث أرسل 7 آلاف "فيروس" خلال 120 ثانية لاختراق تلك الشبكة".

وتابعت "وكان ذلك أثناء إلقاء صاحب السمو أمير البلاد كلمته في دور الانعقاد الثاني لمجلس الأمة، إلا أن محاولاته باءت بالفشل بسبب اكتشافه وإيقافه من قبل إدارة تقنية المعلومات في مجلس الأمة".