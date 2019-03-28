تعرف على مصير المصري مخترق شبكات مجلس الأمة الكويتي أثناء كلمة أمير البلاد

ذكرت صحيفة "الراي" الكويتية، أن محكمة الجنايات، قضت اليوم الأربعاء، بحبس الموظف لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ.
وأضافت النيابة أن ذلك "كان بسبب تأدية وظيفته بمجلس الأمة وأدخل عمدا برامج اختراق الشبكة المعلوماتية للمجلس، التي من شأنها إيقافها عن العمل وتعطيلها، حيث أرسل 7 آلاف "فيروس" خلال 120 ثانية لاختراق تلك الشبكة".
وتابعت "وكان ذلك أثناء إلقاء صاحب السمو أمير البلاد كلمته في دور الانعقاد الثاني لمجلس الأمة، إلا أن محاولاته باءت بالفشل بسبب اكتشافه وإيقافه من قبل إدارة تقنية المعلومات في مجلس الأمة".
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