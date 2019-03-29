تسجيل
12:31 29 مارس/ آذار 2019
مباشر
    بحث
    الرئيس الأمريكي بيل كلينتون يلعب على الآلة الموسيقية ساكسوفون بلوس أنجيلوس، 3 يونيو/ حزيران 1992.

    عارض أزياء وكاهن وبقال... مهن الرؤساء قبل توليهم المنصب

    © AP Photo / Reed Saxon, File
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 0 0

    غالبا ما يعرف زعماء دول العالم مع انطلاق مسيراتهم السياسية، التي تمنحهم شهرة أكبر وثقلا أبرز على المستوى العالمي، لكن هل فكرتم يوما ماذا امتهن رؤساء العالم قبل توليهم السلطة؟

    دعونا نتعرف على بعضهم معا..    

     الرئيس الأمريكي السابق: بقال وبائع كتب

    عمل بيل كلينتون وهو الرئيس الـ 42  للولايات المتحدة كعامل بمتجر بقالة في ولاية أركانساس وهو في عمر الثالثة عشرة، وظهرت عليه علامات ريادة الأعمال مبكرا حيث نجح في إقناع رئيسه ببيع الكتب الكوميدية في المتجر وهو ما أكسبه 100 دولار إضافية.

    وتولى كلينتون في كانون الثاني / يناير عام 1993، في سن 46 لأول فترة رئاسية في الولايات المتحدة، مما جعل منه الرئيس الثالث الأصغر في التاريخ حتى ذلك الوقت.

    رئيس كرواتيا السابق: ملحن موسيقي

    قبل أن يتجه للسياسة لحن الرئيس الكرواتي السابق، إيفو يوسيبوفيتش، العديد من المقطوعات الموسيقية الكلاسيكية، التي عزفت في مهرجان كرواتيا الرئيسي للموسيقى، حسبما ذكرت صحيفة "هافنجتون بوست" الأمريكية.

    وحكم يوسيبوفيتش البلاد في الفترة الممتدة من عام 2010 وحتى 2015. لكنه أقسم أنه لن يترك عمله الموسيقي، وأعلن أنه سيقوم بتلحين أوبرا خلال وقت فراغه، لكن بعد توليه الرئاسة اختلف الأمر تماما، فلم يعد يجد وقتا للموسيقى على الرغم من شراءه بيانو ضخما ووضعه في القصر الرئاسي.

    رئيس سلوفينيا: عارض أزياء

    عمل رئيس سولوفينيا، بورات باهور، كعارض للأزياء ليتمكن من دفع تكاليف دراسته الجامعية.

    وانتخب باهور رئيسا في كانون الأول / ديسمبر 2012، في منتصف احتجاجات مناهضة للتقشف في البلاد، ومنحه خصومه السياسيون لقب "الدمية باربي" كنوع من أنواع السخرية والتهكم.

    ويمتاز باهور بنشاطه الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة على موقع "Instagram".

    رئيس وزراء أستراليا: كاهن متدرب

    في العشرينات من عمره تدرب، توني أبوت، ليصبح كاهنا كاثوليكيا في مدرسة القديس باتريك، لكنه استقال بعد 3 أعوام، وهو أيضا لاعب مصارعة سابق، وحصل على لقب "الراهب المجنون" بسبب سياسته العنيفة، وماضيه الديني.

    ويمتاز أبوت باتباعه السياسات المحافظة والقيم الأخلاقية في حكمه، ووفقا لوسائل الاعلام الأسترالية، ترك أبوت الكنيسة منذ 26 عاما، لكنه يأخذ تعاليمها معه أينما يذهب.

    رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق: مغني على سفينة

    لطالما عرف رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني أنه رجل متعدد المهام فقد كان رئيس وزراء ورجل إعلامي ورئيس نادي لكرة القدم.

    ولكنه عمل في مهنة أخرى في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي في مجال الغناء حيث كان مطربا وعازفا على بار عائم بالسفن السياحية.

    واستقال برلسكوني من منصبه عام 2011.

    الرئيس التركي: بائع في الشوارع

    نشر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عبر حسابه الرسمي على تويتر، مقطع فيديو يمثل قصة كفاحه في صباه، حيث كان يقوم ببيع الكعك لشراء الكتب.

    وعلق أردوغان على المقطع بقوله: "كنت مجرد فتى يبيع الكعك في شوارع إسطنبول قبل أن يصبح رئيسا لبلاده".

    ويظهر في المقطع التمثيلي، فتى يجسد أردوغان في صباه وهو يبيع الكعك، وظهرت اللقطات في هذه الحقبة بالأبيض والأسود، إلى أن تولى الرئاسة حيث ظهر في مكتبه في صور ملونة.

    الكلمات الدلالية:
    رؤساء, مناصب, مهن
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    عرض مجموعة أزياء من تصميم Hu Sheguang في إطار أسبوع الموضة في بكين، الصين 25 مارس/ آذار 2019
    "عسكريات الإغراء"... أسبوع موضة مثير في بكين
    تسوية الوضع في الشرق الأوسط
    تسوية الوضع في الشرق الأوسط
    خارطة الجولان السوري المحتل
    خارطة الجولان السوري المحتل
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك