عارض أزياء وكاهن وبقال... مهن الرؤساء قبل توليهم المنصب

غالبا ما يعرف زعماء دول العالم مع انطلاق مسيراتهم السياسية، التي تمنحهم شهرة أكبر وثقلا أبرز على المستوى العالمي، لكن هل فكرتم يوما ماذا امتهن رؤساء العالم قبل توليهم السلطة؟

دعونا نتعرف على بعضهم معا..

الرئيس الأمريكي السابق: بقال وبائع كتب

— Marcus Karoumi 📖 (@MKaroumi) October 5, 2014

عمل بيل كلينتون وهو الرئيس الـ 42 للولايات المتحدة كعامل بمتجر بقالة في ولاية أركانساس وهو في عمر الثالثة عشرة، وظهرت عليه علامات ريادة الأعمال مبكرا حيث نجح في إقناع رئيسه ببيع الكتب الكوميدية في المتجر وهو ما أكسبه 100 دولار إضافية.

وتولى كلينتون في كانون الثاني / يناير عام 1993، في سن 46 لأول فترة رئاسية في الولايات المتحدة، مما جعل منه الرئيس الثالث الأصغر في التاريخ حتى ذلك الوقت.

رئيس كرواتيا السابق: ملحن موسيقي

قبل أن يتجه للسياسة لحن الرئيس الكرواتي السابق، إيفو يوسيبوفيتش، العديد من المقطوعات الموسيقية الكلاسيكية، التي عزفت في مهرجان كرواتيا الرئيسي للموسيقى، حسبما ذكرت صحيفة "هافنجتون بوست" الأمريكية.

وحكم يوسيبوفيتش البلاد في الفترة الممتدة من عام 2010 وحتى 2015. لكنه أقسم أنه لن يترك عمله الموسيقي، وأعلن أنه سيقوم بتلحين أوبرا خلال وقت فراغه، لكن بعد توليه الرئاسة اختلف الأمر تماما، فلم يعد يجد وقتا للموسيقى على الرغم من شراءه بيانو ضخما ووضعه في القصر الرئاسي.

رئيس سلوفينيا: عارض أزياء

عمل رئيس سولوفينيا، بورات باهور، كعارض للأزياء ليتمكن من دفع تكاليف دراسته الجامعية.

وانتخب باهور رئيسا في كانون الأول / ديسمبر 2012، في منتصف احتجاجات مناهضة للتقشف في البلاد، ومنحه خصومه السياسيون لقب "الدمية باربي" كنوع من أنواع السخرية والتهكم.

ويمتاز باهور بنشاطه الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة على موقع "Instagram".

رئيس وزراء أستراليا: كاهن متدرب

في العشرينات من عمره تدرب، توني أبوت، ليصبح كاهنا كاثوليكيا في مدرسة القديس باتريك، لكنه استقال بعد 3 أعوام، وهو أيضا لاعب مصارعة سابق، وحصل على لقب "الراهب المجنون" بسبب سياسته العنيفة، وماضيه الديني.

ويمتاز أبوت باتباعه السياسات المحافظة والقيم الأخلاقية في حكمه، ووفقا لوسائل الاعلام الأسترالية، ترك أبوت الكنيسة منذ 26 عاما، لكنه يأخذ تعاليمها معه أينما يذهب.

رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق: مغني على سفينة

لطالما عرف رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني أنه رجل متعدد المهام فقد كان رئيس وزراء ورجل إعلامي ورئيس نادي لكرة القدم.

ولكنه عمل في مهنة أخرى في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي في مجال الغناء حيث كان مطربا وعازفا على بار عائم بالسفن السياحية.

واستقال برلسكوني من منصبه عام 2011.

الرئيس التركي: بائع في الشوارع

— Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) March 25, 2019

نشر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عبر حسابه الرسمي على تويتر، مقطع فيديو يمثل قصة كفاحه في صباه، حيث كان يقوم ببيع الكعك لشراء الكتب.

وعلق أردوغان على المقطع بقوله: "كنت مجرد فتى يبيع الكعك في شوارع إسطنبول قبل أن يصبح رئيسا لبلاده".

ويظهر في المقطع التمثيلي، فتى يجسد أردوغان في صباه وهو يبيع الكعك، وظهرت اللقطات في هذه الحقبة بالأبيض والأسود، إلى أن تولى الرئاسة حيث ظهر في مكتبه في صور ملونة.