6 مشروبات طاقة كادت تفتك بلسان هذا الشاب

كادت 6 مشروبات طاقة أن تفتك بلسان أحد الشباب البريطانيين.

يتناول الشاب البريطاني دان رويالز 6 مشروبات طاقة في اليوم الواحد، بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.

وأدت مشروبات الطاقة الكثيرة التي يتناولها رويالز إلى تآكل وتقرح لسانه، حسبما أظهرت صور للشاب.

Teacher’s tongue 'eaten away' after downing six energy drinks a day https://t.co/ZQsPIsSHEQ pic.twitter.com/43xezz5nTi — Fabulous (@Fabulousmag) March 28, 2019

وقال الطبيب لرويالز، إن الكميات الكبيرة التي يتناولها من السكر تصل إلى 13 ملعقة في العلبة الواحدة، أدت إلى تآكل لسانه.

وحذر دان رويالز الشباب من مشروبات الطاقة، وقال "كونوا على حذر يا شباب، هذا ما تفعله مشروبات الطاقة في لسانك، تخيل كيف هي أعضائك الداخلية".

ولم يمنع اهتمام رويالز بنظافة أسنانه بشكل يومي مشروبات الطاقة من تدمير لسانه بهذا الشكل.