بالفيديو... سر انهيار بيونسيه من البكاء على المسرح

انهارت المطربة الأمريكية، بيونسيه، من البكاء، على خشبة المسرح، وذلك خلال تكريمها هي وزوجها بجائزة "فانغارد" الموسيقية، أمس الخميس.

فعلى الرغم من المناسبة السعيدة، إلا أن المطربة الأمريكية، انهارت من البكاء، مستذكرة عمها الراحل، الذي وصفت وفاته بأنها "أحد أكثر التجارب المؤلمة في حياتها".

ووصفت بيونسيه عمها في كلمة تكريمها بـ "أروع رجل مثلي الجنس قابلته على الإطلاق"، وتابعت "آمل أن يخدم كفاحه في فتح مسارات للشباب الآخرين للعيش بحرية أكبر."

ودافعت "بيونسيه عن حقوق المثليين في خطابها، قائلة: "حقوق المثليين هي حقوق الإنسان".

وأطلق لقب "أقوى الناس ذات البشرة السوداء في أمريكا" على بيونسيه وزوجها، لأغانيهما التي تمثل جميع طوائف الشعب وحفلاتهم التي تضم جميع الثقافات داخل أروقتها من دون أية مضايقات، بحسب ما صرّحت به مقدمة حفل الجوائز لينا وايتهي.

وتألقت بيونسيه في الحفل، مرتدية "بليزر" أسود طويل ذي فتحة صدر على شكل حرف V، وأسدلت شعرها الأسود المجعد على جانبي كتفها، بينما انتعلت صندلا أسود اللون من توقيع العلامة التجارية العالمية "جيمي تشو" بقيمة 675 جنيه استرليني.

واحتفلت بيونسيه وزوجها جاي زي، برفقة مجموعة من النجوم في هذا الحدث، الذي يسلط الضوء على تمثيل مجتمع المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية والمتحولين جنسيا (LGBTQ) بطريقة دقيقة وصحيحة عبر وسائل الإعلام.