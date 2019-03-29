3 دول عربية في قائمة أفضل الوجهات السياحية لعام 2019

أدرجت 3 دول عربية في قائمة أفضل 25 وجهة سياحية لعام 2019، بحسب إجماع العديد من السياح، وفقا لموقع "تريب أدفايزور" السياحي والإرشادي للفنادق والمطاعم.

وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة، في المركز العاشر بالقائمة، بينما سبقتها العاصمة المغربية مراكش في المركز التاسع.

أما ثالث الدول العربية التي أدرجت في قائمة "أفضل الوجهات السياحية لعام 2019"، فهي مدينة الغردقة المصرية.

وكان المركز الأول في القائمة من نصيب المملكة المتحدة، التي فازت بتصويت أعلى عدد من السياح ومرتادي موقع "تريب أدفايزور"، ولعب الزفاف الملكي بين الأمير هاري وميغان ماركل دورا كبيرا في هذا التتويج.

Royal wedding: Meghan and Harry are married! — BBC News — https://t.co/gMzoCPkKpd pic.twitter.com/W9LVbrbQrR — Random World (@RandomWorld_RW) March 29, 2019

وأشارت هايلي كولمان، المتحدثة باسم الموقع، إلى أن هذه هي أول مرة تعتلي فيها بريطانيا القائمة، منذ عام 2016، متوقعة أن تحتفظ بموقعها للعام المقبل 2020، مع إنجاب الأمير هاري وزوجته لمولودهما الأول، والمتوقع أن يستقبلاه مع بداية فصل الربيع هذا العام.

وجاءت العاصمة الفرنسية باريس في المركز الثاني، وإيطاليا في المركز الثالث، وجزيرة كريت اليونانية في المركز الرابع، بينما كان المركز الخامس من نصيب جزيرة بالي في إندونيسيا، ومدينة نيويورك الأمريكية في المركز الـ 13، والعاصمة اليابانية طوكيو في المركز الـ 16، بينما جاءت هونغ كونغ في الصين بالمركز الـ 22.

Bali Indonesia

I'll go there even if I have to go alone tbh pic.twitter.com/bUipnyUfTz — NathSolano (@Nathy_Solano1) March 29, 2019

وتذيلت قائمة "أفضل الوجهات السياحية لعام 2019"، عاصمة إسرائيل تل أبيب، وأشارالموقع إليها: "المدينة العلمانية التي تجذب الفنانين والموسيقيين والمهنيين الشباب، بنواديها الليلية، وحاناتها، وفنونها المزدهرة، وحياة المثليين، بحسب موقع "تريب أدفيزور"، كما أنه تم وضع "المدينة البيضاء" على لائحة التراث العالمي التابعة لليونسكو في عام 2003، كواحدة من أهم النماذج المعمارية ذات الطراز الدولي.