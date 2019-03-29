ياسمين صبري تكشف عن قميصها المفضل... وسهير رمزي تفاجئها

وحظيت الصورة التي شاركتها ياسمين صبري عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، وهي مرتدية قميص نادي برشلونة الإسباني، تفاعلا كبيرا من متابعيها.
ولاقت الصورة إعجاب الآلاف من متابعيها من مشجعي الفريق الإسباني، لتنضم بذلك لفنانات عربيات يشجعن برشلونة، من أبرزهن المطربة اللبنانية يارا.
من ناحية أخرى، فاجأت الممثلة المصرية، سهير رمزي، ياسمين صبري، عندما اختارتها لتجسيد سيرتها الذاتية في الدراما، وذلك في تصريحات لبرنامج "تحت السيطرة"، أمس الخميس، المذاع على فضائية "النهار" المصرية.
ووجهت سهير رمزي لياسمين صبري، نصيحة، هي عدم التركيز على جمالها، والاهتمام أكثر بالدور الذي تقدمه، وأبعاد الشخصية، وبمن معها من فريق.
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