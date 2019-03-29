ياسمين صبري تكشف عن قميصها المفضل... وسهير رمزي تفاجئها

تصدرت الممثلة المصرية، ياسمين صبري، مؤشر البحث "غوغل" في مصر، لليوم الثاني على التوالي، بعد أن كشفت عن فريقها المفضل لكرة القدم.

وحظيت الصورة التي شاركتها ياسمين صبري عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، وهي مرتدية قميص نادي برشلونة الإسباني، تفاعلا كبيرا من متابعيها.

ولاقت الصورة إعجاب الآلاف من متابعيها من مشجعي الفريق الإسباني، لتنضم بذلك لفنانات عربيات يشجعن برشلونة، من أبرزهن المطربة اللبنانية يارا.

من ناحية أخرى، فاجأت الممثلة المصرية، سهير رمزي، ياسمين صبري، عندما اختارتها لتجسيد سيرتها الذاتية في الدراما، وذلك في تصريحات لبرنامج "تحت السيطرة"، أمس الخميس، المذاع على فضائية "النهار" المصرية.

© AFP 2019 / Behrouz Mehri سهير رمزي تخلع الحجاب بعد ربع قرن: كان مرحلة وانتهت

وفضلت سهير رمزي ياسمين صبري، من بين أمنية وياسمين عبد العزيز لتجسيدها شخصيتها، قائلة عنها: "ياسمين صبري ممثلة كويسة، لم أشاهد لها سوى فني واحد هو مسلسل "طريقي"، وكان من أوائل أدوارها وأدائها كان جيد فيه، فأعتقد أنها تتحسن من عمل لآخر، وعندما يحين الوقت لتجسيدها حياتي ستكون أكثر نضجا فنيا".

ووجهت سهير رمزي لياسمين صبري، نصيحة، هي عدم التركيز على جمالها، والاهتمام أكثر بالدور الذي تقدمه، وأبعاد الشخصية، وبمن معها من فريق.