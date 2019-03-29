نيكولاس كيج يحصل على الطلاق بعد 4 أيام زواج فقط (فيديو)

تقدم الممثل الأمريكي، نيكولاس كيج، بدعوى طلاق من زوجته بعد 4 أيام من زواجهما.

وطالب كيج البالغ من العمر 55 عاما، بإبطال رخصة زواجه بفنانة المكياج إريكا كويكي، بعد 4 أيام فقط من زواجهما، على الرغم من العلاقة التي جمعتهما نحو عام.

وبدأ كيج، الشهير بأفلام "Face/Off" و"City of Angels" و"Con Air"، في مواعدة كويكي منذ نيسان/ أبريل 2018، وعقدا حفل زفافهما في مدينة لاس فيغاس، ولكن انقلبت الأمور رأسا على عقب، بعد أن زعم كيج أن عروسه "طامعة في أمواله".

HOLLYWOOD’S NICHOLAS CAGE REQUEST DIVORCE 4 DAYS AFTER MARRYING HIS 4TH WIFE —

Joseph Omoniyi



Hollywood

star Nicolas Cage has filed for an annulment four days after getting married,

according to a… — https://t.co/gZToYIGuNm pic.twitter.com/mugDOtMjCy — Hotjist (@hotjist) March 29, 2019

وشاركت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الجمعة، مقاطع فيديو حصرية، تظهر نيكولاس كيج، في حالة ثورة، إذ كان يصرخ على زوجته "التي تستعد لانتزاع أمواله"، بعد حصولهما على رخصة الزواج في قاعة المحكمة بولاية لاس فيغاس، السبت.

وقال شاهد عيان، إن الممثل كان بعيدا للغاية عن حالته المعهودة، مرجحا أنه كان مخمورا، لافتا إلى أن كيج استمر في الصراخ على زوجته أمام الناس، قائلا إنها تريد الاستيلاء على أمواله، وأن صديقها السابق كان مدمنا على المخدرات.

وأضاف كيج "لن أفعل ذلك"، في إشارة إلى الارتباط بها قانونيا، وفي المقابل، استمرت كويكي بترديد جملة واحدة هي: "لم أطلب منك الزواج بي".

يذكر أن إريكا كويكي، هي رابع امرأة يتزوجها نيكولاس كيج، خلال 25 عاما.