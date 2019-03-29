بالفيديو... تركي آل الشيخ يكشف تعرض عبد الله الرويشد لحادث أليم

كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، اليوم الجمعة، عن تعرض المطرب الكويتي، عبد الله الرويشد، لحادث أليم، أثناء إحيائه إحدى حفلاته على المسرح.

ويظهر الفيديو، تعرض الرويشد لسقوط مؤلم على المسرح، وغرد آل الشيخ عبر حسابه على "تويتر": "الحمدلله على سلامة فنانا الكبير عبدالله الرويشد ومايشوف شر".

الحمدلله على سلامة فنانا الكبير عبدالله الرويشد ومايشوف شر pic.twitter.com/tu2B41lFcu — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) March 29, 2019

وتواجد عبد الله الرويشد مساء اليوم الجمعة، ​في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، للمشاركة في أمسية غنائية للشاعر عبد اللطيف البناي.

نأسف لتعثر الفنان الكبير عبدالله الرويشد قبل قليل على المسرح الوطني، ونطمئن الجمهور بأنه بصحة وعافية.. سلامات يا بوخالد — مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي (@jacc_kw) March 29, 2019

من جانبه، قال مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "نأسف لتعثر الفنان الكبير عبد الله الرويشد قبل قليل على المسرح الوطني، ونطمئن الجمهور بأنه بصحة وعافية… سلامات يا بوخالد".