تعرف على كيفية انتقال الخيول من دول العالم إلى دبي للمشاركة في الكأس العالمي (فيديو)

ووفقا لصحيفة "الإمارات اليوم"، تم تخصيص 12 مليون دولار من الجائزة للشوط التاسع من كأس دبي العالمي، والذي يعد أغلى أشواط سباقات الخيل في العالم، يحصل الفائز بلقبه على جائزة 7.2 ملايين دولار.
بالفيديو.. شاهد كيف يتم نقل الخيول من جميع أنحاء العالم إلى دبي للمشاركة في #كأس_دبي_العالمي ؟— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) March 30, 2019
التقرير لقناة دبي الرياضية.#الإمارات_اليوم @DubaiWorldCup#DubaiWorldCup#DWC pic.twitter.com/4djy1JKtT0
ونقلت قناة "دبي" تقريرا عن كيفية انتقال الخيول من كافة دول العالم إلى الإمارات، وهي العملية التي تتم وفقا لمعايير خاصة.
وتشهد البطولة اهتماما عالميا كبيرا كونها الأغلى من حيث القيمة المالية والتسويقية للمشاركين والجوائز على حد سواء.
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