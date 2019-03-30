تعرف على كيفية انتقال الخيول من دول العالم إلى دبي للمشاركة في الكأس العالمي (فيديو)

تستضيف دبي النسخة الـ24 من أغلى أمسية سباقات خيل في العالم، كأس دبي العالمي، حيث ستتنافس 108 من نخبة الخيول في العالم على ألقاب الأشواط التسعة بإجمالي جوائز يصل إلى 35 مليون دولار.

ووفقا لصحيفة "الإمارات اليوم"، تم تخصيص 12 مليون دولار من الجائزة للشوط التاسع من كأس دبي العالمي، والذي يعد أغلى أشواط سباقات الخيل في العالم، يحصل الفائز بلقبه على جائزة 7.2 ملايين دولار.

ونقلت قناة "دبي" تقريرا عن كيفية انتقال الخيول من كافة دول العالم إلى الإمارات، وهي العملية التي تتم وفقا لمعايير خاصة.

وتشهد البطولة اهتماما عالميا كبيرا كونها الأغلى من حيث القيمة المالية والتسويقية للمشاركين والجوائز على حد سواء.