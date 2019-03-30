حادث مروع لفريق أكروبات يسير على الحبل (فيديو)

نقل مقطع فيديو لحظة كارثية لفريق أكروبات في سيرك بولاية فلوريدا يحمل اسم "ساراسوتا"، حينما كانوا يتدربون على أداء حركة خطيرة.

وكان الفريق يسعى للتدرب على المشى على الحبل، وتشكيل هرم بشرى، ليختل توازن إحدى اللاعبات ويسقط خمسة لاعبين من على ارتفاع شاهق.

الواقعة حدثت قبل عامين، إلا أن الصحف نقلت مقطع الفيديو منذ أيام، بعد أن تم تسريبه من جانب أحد الحضور.

ورغم خطورة الحادث، إلا أنه لم يسفر عن أى وفيات، ولكن تباينت الإصابات بين الكسور الخطيرة والطفيفة

بعض هؤلاء المؤدين من عائلة "والندا" التي تتوارث منذ أجيال ممارسة الألعاب البهلوانية.

يذكر أن الشرطة الأمريكية أفرجت عن الفيديو، عقب عامين كجزء من طلب حرية المعلومات.