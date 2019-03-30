ما هي اللغة الرسمية للولايات المتحدة... ليست الإنجليزية

يوجد عبارة شائعة يتم تداولها وهي "إذا كنت تريد أن تصبح أمريكيًا، فتعلم اللغة الإنجليزية". ومع ذلك، هل تعلم أنه بموجب قوانين الولايات المتحدة، يمكنك أن تصبح مواطناً أمريكياً دون معرفة كلمة واحدة باللغة الإنجليزية؟

ويعود ذلك بسبب أن اللغة الإنجليزية في الولايات المتحدة الأمريكة لا تعد لغة الدولة الرسمية.

للوهلة الأولى، يبدو هذا غريباً. كيف يكون هذا البلد الناطق باللغة الإنجليزية ولا تعتبر اللغة الإنجليزية هي لغة الدولة، ما هي إذا اللغة الرسمية للولايات المتحدة؟

اللغة الرسمية للدولة الأمريكية

سوف يعتقد الكثير أن اللغة الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية هي الإسبانية، حيث تعد الجالية المكسيكية أكبر جالية في أمريكا. ولكن من يعتقد ذلك هو على خطأ أيضا! ولا تعد الإسبانية ولا الألمانية ولا الصينية ولا الفرنسية اللغة الرسمية لأمريكا، وذلك بسبب أنه ليس لدى أمريكا لغة رسمية بكل بساطة.

من الصعب تصديق ذلك، لكن هذه حقيقة واقعة فريدة من نوعها للعالم بأسره، حيث لا توجد دولة أخرى لا تمتلك لغة رسمية خاصة بها.

كيف ذلك؟

غياب اللغة الرسمية في الولايات المتحدة ليس مجرد صدفة، بل هو "أحد مبادئ" الشعب الأمريكي. وقد تمت عدة محاولات لتصحيح هذا الموقف، لكن جميعها باءت بالفشل. ففي عام 1870 حاول السياسي الأمريكي جون آدمز إقناع الكونغرس بالحاجة إلى القيام بهذه الخطوة، ولكنه تلقى انتقادات لاذعة وإدانة شديدة كونه يريد التأثير على الحرية الفردية للشخص.

وتزعم أمريكا أن الديموقراطية هي السبب الوحيد لعدم اتخاذ الولايات المتحدة هذه الخطوة، حيث تستقبل أمريكا آلاف المهاجرين سنويا من مختلف بلدان العالم، وأن وضع لغة رسمية للدولة يتعبر تمييز بحق اللغات الأخرى.