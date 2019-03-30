فنانون فرنسيون يقدمون وجبات عشاء مغطاة بأوراق من الذهب الخالص

قدمت الفنانة الفرنسية فريدريك ليسيرف، بالتعاون مع فنانين آخرين يشرفان على قاعة فنية في باريس، اعتبارا من يوم الخميس (28 مارس آذار) وجبات عشاء مغطاة بأوراق من الذهب الخالص عيار 24 قيراط لعشرين شخصا داخل القاعة.

وجاء تنظيم ليسيرف لهذا العشاء، مع تييري تيسييه وفيكتوريا زونج المشرفان على قاعة فانيتيز الفنية في باريس، في إطار عمل فني هدف لإظهار أهمية الذهب في الفن المعاصر وانتقاد ما يحدث في أسواق الذهب. وفقا لـ "رويترز".

لكن قائمة الطعام ذاتها كانت بسيطة إذ كانت تتألف من دجاج مشوي وبيض مسلوق ورقائق من الخضراوات طليت بالذهب بالإضافة إلى حلوى مغطاة بالذهب.

وقالت ليسيرف إن سعر رقاقة الذهب الواحدة التي تغطي الأطعمة بلغ 2.5 يورو.

وأضافت، وهي التي بدأت في إعداد وتقديم وجبات العشاء الذهبية منذ عام 2004، أنها تهتم بشكل خاص بفكرة سرعة زوال الأعمال الفنية التي تبدعها مشيرة إلى أنه لن يتبقى شيء مما تصنعه سوى الخبرة.

وبلغت تكلفة وجبة العشاء لكل شخص 40 يورو، وبيعت خلال ثلاثة أيام.