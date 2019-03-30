لقطة طريفة لشمبانزي ترتدي قميص فريق بيسبول أمريكي (فيديو)

نشرت وكالة "آ بي سي نيوز" مقطع فيديو يظهر شامبانزي في حديقة حيوانات مقاطعة ميلووكي وهي تردتي قميص فريق ميلووكي برويرز الأمريكي لكرة البيسبول.

وحاولت الشامبانزي الإيحاء بأنها تشجع فريق البيسبول الأمريكي ميلووكي برويرز، ولكن كانت اللقطة طريفة حيث ارتدت القميص بشكل خاطئ أول مرة وحاولت حتى تمكنت من ارتداءه بحسب الفيديو الذي نشرته الوكالة.

HOME TEAM: An orangutan at the Milwaukee County Zoo made it clear which baseball team it was rooting for this season — and that’s the Milwaukee Brewers! https://t.co/zWjU5zYHyl pic.twitter.com/GKVytdWAVn — ABC News (@ABC) March 30, 2019

​ويعتبر فريق ميلووكي برويرز الأمريكي من أبرز أندية الدوري الأمريكي للمحترفين في البيسبول.