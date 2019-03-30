لقطة طريفة لشمبانزي ترتدي قميص فريق بيسبول أمريكي (فيديو)

وحاولت الشامبانزي الإيحاء بأنها تشجع فريق البيسبول الأمريكي ميلووكي برويرز، ولكن كانت اللقطة طريفة حيث ارتدت القميص بشكل خاطئ أول مرة وحاولت حتى تمكنت من ارتداءه بحسب الفيديو الذي نشرته الوكالة.
HOME TEAM: An orangutan at the Milwaukee County Zoo made it clear which baseball team it was rooting for this season — and that’s the Milwaukee Brewers! https://t.co/zWjU5zYHyl pic.twitter.com/GKVytdWAVn— ABC News (@ABC) March 30, 2019
ويعتبر فريق ميلووكي برويرز الأمريكي من أبرز أندية الدوري الأمريكي للمحترفين في البيسبول.
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