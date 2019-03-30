قرار إندونيسي بشأن عروس بحر عارية في إحدى الملاهي

وغطى المتنزه صدر عروس البحر برداء ذهبي، لجعلها جاذبة للعائلات في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، حسب صحيفة الغارديان البريطانية.

#Indonesia fun park invokes "eastern values" in covering up breasts of its giant mermaid statues https://t.co/2LqdDsyxAc The latest concession to intolerant militant Islamists advocating abusive Sharia — my take https://t.co/HbtjfvFBco pic.twitter.com/Yoo0iCtK3K — Phelim Kine 林海 (@PhelimKine) March 27, 2019

وقالت المتحدثة باسم حديقة أنشول دريم لاند إنه لا توجد ضغوط خارجية أدت إلى اتخاذ القرار "حاولنا أن نجعل الحديقة مقصدا للعائلات".

وكان التمثال قد تم تغطيته من قبل، لكن الزوار كانوا يقومون بإزالة الغطاء، مما إدى إلى نقل التمثال بعيدا داخل الحديقة.

إندونيسيا هي أكبر دول العالم من حيث وجود عدد المسلمين بها.