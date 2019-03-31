عادة قاتلة خلال شرب الشاي

أصدرت جمعية أمريكية تحذيرا خطيرا مما وصفته بـ"العادة القاتلة"، خلال شرب أي شخص للشاي.

ونشرت قناة "سيتزين" تقريرا حول التقرير الذي أصدرته "جمعية السرطان الأمريكية، والذي حذرت فيه من تناول شرب الشاي المغلي الساخن.

© Sputnik . Nina Zotina أنواع الشاي التي يمكن أن تحمي من السرطان

وقالت الجمعية إن شرب الشاي المغلي الساخن يزيد من احتمال الإصابة بأحد أنواع السرطان.

ونقلت الجمعية عن باحثيها قولهم إن تناول 700 ميلليمتر من الشاي الساخن، لدرجة تزيد عن 60 درجة مئوية يوميا، يزيد من نسب الإصابة بسرطان المريء بنحو 90%.

وطالب الباحثون من يفضلون تناول المشروبات الساخنة جدا بشكل عام، انتظارها لأن تبرد قليلا، وبالأخص الشاي.

وقال فارهاد إسلام، المشرف على الدراسة، من الضروري ترك الشاي حتى تنخفض درجة حرارته قليلا قبل شربه.

وتابع "كما ينصح بإضافة الحليب البارد إليه في حال عدم القدرة على الانتظار، للحد من احتمالات الإصابة بسرطان المريء".