"هجرا جميلا"... زوجة أحمد الفيشاوي تعلن انفصالها عنه

أعلنت زوجة الممثل المصري، أحمد الفيشاوي، عن خبر صادم لكل معجبيه، صباح اليوم الأحد، وهو انفصالها عنه، بعد أشهر من زواجهما.

وأكدت ندى الكامل، زوجة أحمد الفيشاوي، طلاقها منه، وذلك من خلال منشور عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، بحسب "بوابة الأهرام" المصرية.

وقالت الكامل، عبر الحساب الذي يحمل اسمها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا".

واستطردت قائلة: "لنا خطط أحلى وأجمل بس إحنا بنمسك في خططنا.. النهارده بعد تفكير عميق قررت أتخلى عن خططي في الحياة وأسيب الأمر بيد الله، وأعلن اليوم عن بداية إجراءات الانفصال عن زوجي أحمد فاروق الفيشاوي".

وتابعت: "مشفتش معاه غير الذوق والاحترام والتفهم والوفاء والرقي وسنة كاملة من التفاني، كان صديقي، لكن ربنا مش رايد ومش نصيبي".

واختتمت رسالتها لمتابعيها قائلة:"رجاء منكم، محدش يسألني أو يكلمني أو تكتبوا حاجة، دي حياتي الشخصية والسبب موجع أكثر من أني أتكلم احترموا حزني وضيقتي، والحمد لله قدَّر الله وما شاء فعل".

لكن فوجئ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدها بحذف ندى الكامل لمشنور الانفصال.

© Photo / Facebook/ Nada Elkamel منشور زوجة أحمد الفيشاوي

وذكرت تقارير محلية، أن أحمد الفيشاوي، أقدم على حذف زوجته ندى الكامل، من قائمة متابعيه عبر حسابه في "إنستغرام"، دون سبب واضح، بينما كان رد فعلها، على حذفه لها هو إغلاق حسابها في "إنستغرام".

وتزوج أحمد الفيشاوي من ندى الكامل في يوليو/تموز 2018، وهي الزيجة السادسة له.