"رسالة غامضة" من ريم البارودي بعد انفصال طليقها أحمد سعد عن سمية الخشاب

ظلت الممثلة المصرية، ريم البارودي، ملتزمة الصمت، حيال انفصال زوجها السابق، الملحن والمطرب أحمد سعد عن الممثلة سمية الخشاب، حتى فاجأت الجميع بتعليق غامض.

وشاركت ريم البارودي صور لها، عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، وعلقت عليها: "في بعض الأحيان تضطر للتعامل بحمق لكي تخدع أشخاص حمقى يخدعوك".

يذكر أن ريم البارودي كشفت في مايو/أيار 2017 أنها كانت متزوجة من أحمد سعد وتم الطلاق بينهما قبل أشهر قليلة.

وكانت ريم كشفت عن الأمر خلال حلولها ضيفة في برنامج "صبايا الخير"، من تقديم ريهام سعيد، والمذاع عبر فضائية "النهار" المصرية.

وأكدت البارودي أنها لم تكن فقط خطيبة أحمد سعد كما يظن العديد، وإنما زوجته.

وأشارت إلى أن زواجهما كان "على سنة الله ورسوله"، وأنهما كانا في تحضيراتهما النهائية لحفل الزفاف، وأنهما فضلا أن يحضرا كل شيء، ويحجزا مكانا لحفل الزفاف، ويخبرا الجميع بعد ذلك.

وأعلن أحمد سعد، الخميس 28 مارس/آذار الجاري انفصاله عن الممثلة المصرية سمية الخشاب.

وكتب أحمد سعد عبر صفحته الرسمية بموقع "إنستغرام"، أنه قرر الانفصال عن الفنانة سمية الخشاب، وأنه يتمنى لها السعادة والتوفيق.

وأضاف أحمد سعد أنه يتمنى الحب والعطاء "لأغلى حاجة عندى.. أولادي".

وتزوج أحمد سعد من سمية الخشاب في 22 أكتوبر/تشرين الأول 2017.