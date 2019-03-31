بعد سقوطه المؤلم على المسرح... آخر تطورات صحة عبد الله الرويشد

بعد أن ذعر معجبو المطرب الكويتي، عبد الله الرويشد، من حادثة سقوطه المؤلم على خشبة المسرح، أول أمس الجمعة، غردت ابنته لتعلق على ما أصاب والدها.

وغردت أصيل الرويشد عبر حسابها على "تويتر": "شكرا لكم من القلب لكل من سأل عن والدي الغالي، فهو بصحة وعافية لا أراكم الله مكروها بعزيز".

شكرا لكم من القلب لكل من سأل عن والدي الغالي فهو بصحه وعافيه لا اراكم الله مكروه بعزيز — Aseel Al Rowaished (@aar_1984) March 29, 2019

وطمأن الملحن حمد راشد الخضر، اليوم الأحد، محبو عبد الله الرويشد على صحته بعدما زاره الليلة، وقال إنه خضع لعملية جراحية، بحسب تصريحاته لصحيفة "الأنباء الكويتية"، وقال: زرت بوخالد قبل قليل وقد خرج من غرفة العمليات، سيرتاح لساعة تقريبا وينام في منزله إذ أن وضعه مطمئن جدا بإذن الله، ولا داعي أبدا للقلق.

بينما أوضح مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي بالكويت، أن عبد الله الرويشد، تعرض لإصابة في الكتف إثر سقوطه، ولكنه لن يستطيع المشاركة في أي حفل آخر هذه الأيام حتى يتعافى بشكل كامل.

نطمئن محبي الفنان الكبير عبدالله الرويشد ونتحمد له بالسلامة، ونود أن نعتذر من الجمهور الكريم عن عدم مشاركته في حفل أغاني عبد اللطيف البناي الليلة، نظرًا للظرف الصحي الطارئ علما بأن الحفل سيقام وسيؤدي كورال مركز جابر جزءًا من فقرته. — مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي (@jacc_kw) March 30, 2019

​وانهالت على عبد الله الرويشد، العديد من رسائل الحب من جانب زملائه الفنانين، بعد حادثة سقوطه، ومن أبرزهم المطربة الكويتية نوال والمطربة السورية أصالة نصري والمطربة المصرية أنغام والمطرب الكويتي نبيل شعيل والمطربة اليمنية بلقيس فتحي.

مليون ألف سلامه للغالي الحبيب الأستاذ عبد الله رويشد…ياربّ يطمنّا عنّك #عبدالله_الرويشد — Assala (@AssalaOfficial) March 29, 2019

الف حمدلله علي سلامتك يا أبوخالد pic.twitter.com/6n46bC2JUK — Angham (@Angham) March 29, 2019

خطاك السو وما تشوف شر يا بو خالد سلامتك #عبدالله_الرويشد — نبيل شعيل (@nabeelshuail) March 29, 2019

سلامتك يابوخالد ماتشوف شر والحمدالله ،، الله احفظك.. أجر وعافية — نوال الكويتية (@NAWALalq8iya) March 29, 2019

الف سلامة على فناننا الكبير عبدالله الرويشد حادثة سقوطه في المسرح واتمنى له الشفاء العاجل🌹 — Balqees (@BalqeesFathi) March 29, 2019

​وتعرض عبد الله الرويشد للحادثة، أثناء مشاركته في أمسية غنائية للشاعر عبد اللطيف البناي، ​في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي.