بالفيديو... أول ظهور لعبد الله الرويشد بعد "السقوط الأليم"

ظهر المطرب الكويتي، عبد الله الرويشد، اليوم الأحد، لطمأنة جمهورها ومحبيه على حالته الصحية، وذلك بعد سقوطه المؤلم في حفل أول أمس الجمعة.

وفي فيديو شاركه صديقه، المطرب الكويتي، نبيل شعيل، عبر موقع "إنستغرام"، يظهر عبد الله الرويشد وذراعه موضوعة في جبيرة، وأكد أنه بخير.

ويظهر نبيل شعيل جالسا إلى جانب عبد الله الرويشد، الذي بدت عليه ملامح التعب والإرهاق.

وكتب شعيل مع الفيديو: "الحمد لله حبيت أطمنكم علي أخي عبد الله ربي لك الحمد بخير وصحة وعافية".

وتعرض عبد الله الرويشد للحادثة، أثناء مشاركته في أمسية غنائية للشاعر عبد اللطيف البناي، ​في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، أول أمس الجمعة.

المخرج مخطي مطفي الانوار والفنان عبد الله الرويشد كان وراه صندوق وما شافه pic.twitter.com/ud3tRmD2xn — ناصر سودان الشمري (@Nasser_nss77) March 30, 2019

ولاقى فيديو سقوط عبد الله على خشبة المسرح رواجا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.