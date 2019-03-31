مصرية تطلب الطلاق من زوجها بسبب "حركة غريبة"

روت سيدة مصرية سببا غريبا لطلبها الطلاق من زوجها بعد مرور عام واحد على زواجهما.

تحدثت الفتاة العشرينية لموقع "هن" المصري، وقالت إنها طلبت الطلاق من زوجها بعد قيامه بحركات غريبة، وإصراره عليها.

© Fotolia / Andrey Popov "يوم الطلاق"... إحذروا أول يوم عمل في السنة الجديدة

تقول الفتاة، التي دعاها الموقع المتخصص بأخباء النساء، عفاف:"بيعمل حاجات غريبة ممكن يصحيني وأنا نايمة يكب عليا مايه ساقعة أو ياخد بنته ويمشي ومعرفش عنهم حاجة باليومين والتلاتة ولما أتكلم يقولي بهزر معاكي".

وأشارت إلى أنه (زوجها) "كان طبيعي جدا قبل الجواز بعد مرور 6 شهور على جوازنا تصرفاته بقت غريبة وخاصة بعد ما ساب الشغل ومكانش فيه شغل تاني متاح".

تؤكد الفتاة للموقع أن حياتها تحولت إلى كابوس، بسبب أفعاله وتبريره بـ"الهزار".

ولفتت الفتاة إلى أن الزوج كان يتعمد وضعها في مواقف محرجة، قائلة: "كان دايما بيتعمد يحرجني قدام الناس يضحك على كلامي وصل به الحال إنه ممكن يعمل أي مقلب يخلي الناس تضحك عليا واستحملت كل ده علشان بحبه".

وأضافت:"من أكثر المقالب اللي مش قادرة أنساها لما أخد بنته من المدرسة وقعدها عند أمه وفهمني إنها تاهت وإني معرفتش أحافظ عليها وبعد كده بمنتهى البرود قالي بنتك معايا كنت بهزر معاكي".