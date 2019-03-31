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18:41 31 مارس/ آذار 2019
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    شركة أوبو الصينية

    تسريبات تكشف امتلاك أحدث هواتف "أوبو" لأغرب كاميرا أمامية على الإطلاق

    © REUTERS / ALY SONG
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    كشفت تسريبات جديدة عن تصميم أحدث الهواتف الذكية لشركة "أوبو" الصينية، والذي يضم أغرب كاميرا أمامية على الإطلاق.

    ويسمح التصميم الجديد للهاتف الذكي "أوبو رينو"، بإخفاء الكاميرا الأمامية ضمن الشاشة اللمسية الخاصة به، وتأتي هذه التسريبات قبل طرح الهاتف رسميا في 10 أبريل/نيسان المقبل، بحسب موقع "ذا فيرج" الأمريكي.

    وتكشف مجموعة من الصور الحاسوبية الخاصة بأغطية هاتف "أوبو رينو" الواقية، عن المساحة الكبيرة التي ستأخذها الكاميرا الأمامية المنبثقة في الإطار العلوي للهاتف.

    وعلاوة على ذلك، فهي تؤكد أن الهاتف سيضم منفذ "USB Type-C"، ومنفذ سماعات بحجم 3.5 ملليمتر في الجزء السفلي، وكاميرتين فقط في الخلف.

    ولا يوجد أي زر فعلي للمساعد الرقمي "Breeno"، الذي أعلنت عنه شركة "أوبو" مؤخرا، ولكن من المعتقد أن هذه الميزة ستتوافر حصريا هي الأخرى في النسخة المتطورة من هاتف "أوبو رينو" والتي ستضم معالج "سنابدراغون 855"، و3 كاميرات في الخلف، مع توفير تقريب يصل إلى 10 أضعاف، فضلا عن بطارية بسعة 5000mAh تدعم الشحن بسرعة 50W.    

    وتأتي هذه التسريبات الخاصة بهاتف "أوبو رينو"، قبل أيام من إصداره رسميا، في موعد أقصاه العاشر من أبريل المقبل.    

    وفي ذات السياق، أزاحت هيئة الاتصالات الصينية "TENNA"، الستار عن مواصفات هاتف "أوبو رينو"، إذ يعمل عبر معالج "سنابدراغون 710"، إلى جانب نسخة أخرى تعمل من خلال "سنابدراغون 855".

    هواتف ذكية
    © REUTERS / Kim Hong-Ji
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    ويتوافر "رينو" أحدث هواتف "أوبو" عبر 3 نماذج مختلفة، إذ يتمثل الخيار الأول في ذاكرة وصول عشوائي تبلغ 6 غيغابايت، ومساحة تخزينية 128 غيغابايت، والثاني في ذاكرة وصول بنفس القدرة تصل إلى 6 غيغابايت، إلى جانب مساحة تخزينية تبلغ 256 غيغابايت، فيما يظهر الخيار الثالث عبر ذاكرة وصول عشوائي تقدر بـ8 غيغابايت ومساحة تخزينية 256 غيغابايت، مثل سابقه.

    ويحتوي هاتف "أوبو رينو" على شاشة "أموليد"، بمساحة 6.4 بوصة، وبدقة 2340 × 1080 بكسل، فيما يختلف نظام الكاميرات بحسب نظام المعالجة في كل نسخة، ففي وقت يدعم فيه معالج "سنابدراغون 710"، كاميرتين في الخلف بدقة 48 ميغابيكسل و5 ميغابيكسل، وكاميرا للسيلفي ومكالمات الفيديو بدقة 16 ميغابيكسل في الأمام، يبدو متوقعا أن يأتي الهاتف صاحب نظام "سنابدراغون 855" بـ 3 كاميرات في الخلف، بالإضافة إلى تقنية التبريد السائل، وبطارية أكبر حجما بسرعة شحن 50 واط، ومع العلم بأن سعة البطارية المعلن عنها حتى الآن تبلغ 3680mAh.

    كذلك من المنتظر أن تصدر شركة "أوبو" نسخة أحدث من هاتف "رينو" تدعم شبكة الجيل الخامس، بالتوازي مع نسخة "أوبو لامبورغيني"، بذاكرة وصول عشوائي 12 غيغابايت ومساحة تخزينية 512 غيغابايت، وبطارية بسعة 5000mAh.

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