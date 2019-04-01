تحدي تقليد صوت "جهاز إنذار السيارات" يشعل مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو)

أطلقت شابة أمريكية تعرف باسم بيتون جيبسون، تحديا جديدا على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث فاجأت الكثيرين بطريقة تقليدها لأجهزة الإنذار الموجودة في السيارات.

التحدي الجديد الذي أطلقته جيبسون انتشر كالنار في الهشيم على موقع التواصل الاجتماعي، ليمتلىء الموقع بالعديد من الفيديوهات التي حاولت تقليد أجهزة الإنذار.

My secret talent… CAR ALARM pic.twitter.com/tflB1ondAK — Peyt🔮 (@P_gibb) ٢٨ مارس ٢٠١٩

الشابة البالغة من العمر 22 عاما حصلت على نسبة مشاهدة لمقطعها المصور وصلت لـ7,8 مليون مشاهدة، بالإضافة لإعادة النشر بـ90 ألف مرة.

هذا الأمر دفع الكثيرين لنشر مقاطع مصورة لهم وهم يقومون بتقليد الصوت.