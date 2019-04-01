بعد طول انتظار... "نتفلكس" تعلن موعد بث الجزء الثالث من "بيت المال" (فيديو)

أعلنت شبكة "نتفليكس" التلفزيونية الأمريكية موعد بث الجزء الثالث من المسلسل الإسباني الذي لقي شهرة عالمية واسعة "بيت من ورق" (بالإسبانية: La casa de papel).

© REUTERS / HANDOUT منتقد ابن سلمان يسخر من حذف "نتفليكس" حلقته التي احتوت على لفظ بذيء

ونشر الحساب الرسمي لشركة الترفيه الأمريكية الإعلان التشويقي للجزء الثالث من المسلسل والذي حمل عنوان "البروفيسور"، الذي أكد أنه سيتم إذاعته في 19 يوليو/ تموز، وهو ما قوبل بفرحة عارمة ظهرت من خلال تعليقات المشاهدين الذين عبروا عن سعادتهم بالإعلان الذي طال انتظاره.

"بيت من ورق" الذي يُعرف أيضا باسم "بيت المال" هو مسلسل سرقة إسباني من إنتاج "ألكس بينا" لشبكة أنتينا 3.

والمسلسل هو عبارة عن سلسلة محدودة بُثت لموسم واحد مقسم لجزأين، عُرض لأول مرة في 2 مايو/ 2017 ولآخر مرة في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني من نفس السنة.

أضيف الموسم الأول للقائمة العالمية لنتفليكس ثم أعيد تحريره ليصبح بـ13 حلقة بدلا من 9 حلقات في الأصل بعد النجاح الكبير الذي حققه.

Sus vacaciones se acaban el 19.07.2019, sólo en Netflix. Their vacation is coming to an end on July 19, 2019, only on Netflix. pic.twitter.com/vBTf4fCQpw — La Casa de Papel (@lacasadepapel) April 1, 2019

وتدور قصة المسلسل حول رجل غامض يلقب بـ(البروفيسور) يقوم بالإعداد لأكبر عملية سرقة أنجزت على الإطلاق، ولينفذ ذلك يقوم بتجنيد 8 أشخاص يدعون بأسماء حركية هي أسماء مدن ليس لديهم ما يخسرونه.

وتقوم الفكرة على اقتحام دار صك العملة الإسبانية وطباعة 2.4 مليار يورو ويحتاجون لتحقيق ذلك للبقاء هناك 11 يومًا والتعامل مع 67 رهينة ونخبة من قوات الشرطة الإسبانية.