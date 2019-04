رغم تهديده بالحبس... محمد رمضان يفاجئ السعوديين

View this post on Instagram

شكراً مركز المنارة الدولي على حسن استقبالكم للجمهور وشكراً على التأمين المحترم 🙏🏽 وبعتذر لكل الجمهور اللي ماقدرش يدخل.. البوابات قفلت بعد إكتمال العدد وده حرصاً على سلامتكم ان شاء الله الحفلة القادمة المساحة تكون بتسمح لأكثر من ٤٠ ألف ❤️🔥 #أقوى_حفلة_في_مصر #ثقة_في_الله_نجاح وكليب #القمر في خلال دقائق على قناتي الرسمية على يوتيوب #moon #musicvideo

A post shared by Mohamed Ramadan (@mohamedramadanws) on Mar 31, 2019 at 6:17am PDT