رغم تهديده بالحبس... محمد رمضان يفاجئ السعوديين

يحضر الفنان المصري، محمد رمضان، مفاجأة للجمهور السعودي، وسط تلقيه تهديدات بالحبس لمدة عام.

ويستعد رمضان لإحياء حفل في المملكة العربية السعودية، حسبما صرح شقيقه ومدير أعماله، محمود رمضان، لموقع "القاهرة 24".

© Photo / Facebook/ Ramadan هجوم حاد على محمد رمضان بسبب ظهوره العاري على المسرح

وقال رمضان، إن شقيقه تعاقد علي إحياء 3 حفلات غنائية دفعة واحدة.

وأكد الحفلات الثلاثة ستقام في "الكويت، والسعودية والساحل الشمالي"، مشيرا إلى أن التعاقد عليها كان بأعلى أجر.

وأشار إلى أنه لم يتم تحديد موعد هذه الحفلات، بسبب ارتباط محمد رمضان بتصوير أحدث مسلسلاته "زلزال"، المقرر أن يخوض به السباق الرمضاني المقبل.

وكان محمد رمضان وجه الشكر لجميع القائمين على حفله الأخير، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وشارك بعض الصور من الحفل، وعلق عليها قائلا: "شكرا مركز المنارة الدولي على حسن استقبالكم للجمهور وشكرا على التأمين المحترم".

وأضاف: "أعتذر لكل الجمهور الذي لم يستطع الدخول لمكان الحفل.. البوابات قفلت بعد اكتمال العدد وذلك حرصا على سلامتكم".

واختتم: "إن شاء الله الحفل القادم المساحة تكون أكبر".

يذكر أن محامي تقدم بإنذار لنقيب الموسيقيين المصريين، الفنان هاني شاكر، طالبه بالتحقيق في غناء محمد رمضان عاريا في حفله الغنائي الأول يوم الجمعة، في مركز المنارة في القاهرة، بحسب صحيفة "الشروق" المصرية.

وقال المحامي أيمن محفوظ، في إنذاره الذي يحمل رقم 10987 محضرين عابدين، إن "رمضان أغضب كل المصريين لصعوده على المسرح بسيارة فارهة والغناء عاريا ورقصه بحركات إباحية في حفل غنائي أحياه قبل يومين".

وأضاف محفوظ أن نقابة الموسيقيين تحمل الضبطية القضائية، ولم تحرك ساكنا في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد رمضان، عما اقترفه من جرائم جنائية وتأديبية ولم يتم محاسبته عليها مثل غيره.

وأوضح المحامي أن ما قام به رمضان من رقص عاري وإشارات إباحية يستحق عليها الجزاء التأديبي والجنائي طبقا لنص المادة 278 من قانون العقوبات المصري، بأن "كل من فعل علانية فعل فاضح مخل بالحياء؛ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه".