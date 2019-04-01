بعد طلاقها... امرأة تشعل الإنترنت بجلسة تصوير خاصة

أحدثت امرأة ضجة كبيرة على شبكة الإنترنت، بسبب احتفالها المختلف بطلاقها من زوجها.

خضعت ماري لوليس، البالغة من العمر 47 عاما، لجلسة تصوير، خاصة بطلاقها، والتي ضمت في لقطاتها حرقا لصورها مع طليقها، وصورة أخرى وهي تضحك بينما تمسك في يدها كأسا من النبيذ احتفالا بالانفصال، وفي لقطة أخرى وهي تهشم بقدمها صورة بإطار من حفل زفافها.

كما تظهر لوليس في لقطة أخرى من جلسة التصوير، وهي تمسك بنعلي حذاءها، والمكتوب على إحداها تاريخ زواجها في 2006 وفي الثاني تاريخ انفصالها في 2019.

وظلت ماري لوليس متزوجة من زوجها، كوينتون إيتون، لمدة 13 عاما.

Marie Lollis donte të festonte hapjen e një kapitulli të ri në jetën e saj. https://t.co/TiQZOZdvrH — lajmi.net (@lajminet) April 1, 2019

وقالت ماري لوليس لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إنها رغبت من جلسة تصويرها، إلى تحفيز النساء لمتابعة حياتهن، وأن يكن سعداء من جديد.

وأضافت أنها رغبت من الجلسة "أن تحتفل ببدء فصل جديد من حياتها، وأن طلاقها أصبح رسميا".

The 47-year-old woman named Marie Lollis officially ended her 13-year-old marriage by doing a divorce photoshoot 😉 https://t.co/vH7xsDDDzo — Rosewholesale (@Rosewholesale1) April 1, 2019

وأحدثت جلسة تصوير ماري لوليس، تفاعلا كبيرا بين مرتادي شبكة الإنترنت، إذ حظيت بأكثر من 59 ألف إعجاب، و10 آلاف مرات إعادة تغريد على "تويتر".