شاهد كيف يعمل هاتف "غالاكسي نوت 10" من دون أزرار (فيديو)

كشفت تقارير عدة، أن أحدث اختراعات شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية، في مجال الهواتف الذكية، "غلاكسي نوت 10"، المترقب طرحه قريبا، سيكون من دون أزرار.

والمتوقع أن يخلو الهاتف الجديد من أي أزرار، بما في ذلك الخاصة بالتحكم بدرجة الصوت، وزر الطاقة، واستبدالها بأجهزة استشعار قوية تعمل باللمس، بحسب موقع "إي تي" التكنولوجي الكوري الجنوبي.

وستعتمد "سامسونغ" في هاتفها "غالاكسي نوت 10" على أزرار لمسية تفاعلية،، هي التي تمنح نفس الشعور الخاص بالضغط على الأزرار الحقيقية البارزة.

وسبق أن تم تطبيق فكرة الهواتف من دون أزرار، في هاتف "زيرو"، من تطوير شركة "ميزو"، وكذلك في هاتف "فيفو آبيكس 2019".

وعرضت مواقع أساليب لكيفية عمل هاتف "غالاكسي نوت 10" من دون أزرار، فمن الممكن أن تستغل "سامسونغ" مستشعر عمق الميدان "ToF" في الكاميرا السيلفي في هاتفها الجديد، بحيث يلتقط الهاتف حركة يديك ويتعرف على طبيعتها واتجاهها، وبالتالي يمكنك التحكم في هاتفك من خلال بعض الحركات أمام الكاميرا، ولن تحتاج أبدًا إلى لمس شاشة الهاتف أو الضغط على أزراره الميكانيكية من الأساس.

وطبقت شركة "إل جي" هذه الفكرة بالفعل في هاتفها "LG G8 ThinQ".

كذلك، من الممكن أن تعتمد الشركة الكورية الجنوبية على استخدام تقنية مبتكرة لحركة أصابع اليدين في الهواء، بالاعتماد على موجات الراديو، بحيث يطلقها مستشعر الهاتف وتتقاطع يد المستخدم مع مسار تلك الموجات، وعندها يمكن للهاتف فهم وتحديد حركة اليد.

وتتطابق تلك الفكرة مع ما قدمته شركة "غوغل" في مشروعها التجريبي المبتكر "Project Soli".