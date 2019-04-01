أول رد من الفنانة المصرية هالة صدقي على الفيديو المسيء

تداول العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، مقطع فيديو، زعموا أنه للفنانة المصرية هالة صدقي، توجه فيه ألفاظا خارجة ومسيئة عن الفنانين.

وتم نشر الفيديو عبر حساب هالة صدقي، على موقع "إنستغرام"، الذي يصور مجموعة من العاملين من موقع تصوير أحدث مسلسلاتها التلفزيونية "بركة"، ويضم صوتا مشابها لصوتها، يقول إنها تتعامل مع "جرابيع وحثالة"، في إشارة إلى زملائها، من أجل خضوعها لعمليات التجميل.

ولكن سارعت هالة صدقي بحذف الفيديو المسيء، وشاركت صورة جاء بها: "للعزيز الذي يقلد الأصوات ويحاول يدخل صفحه الانستغرام، شكرا لاهتمامك تقريبا وصلنا إليك".

وفي مداخلة لها مع برنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية "ten" المصرية، قالت هالة صدقي، إنها نشرت فيديو من كواليس المسلسل من دون صوت، ولكنها فوجئت بإدراج صوت معه يسيء للفن والفنانين، موضحة أنه يتم الآن التوصل للشخص الذي قامت بتركيب صوت مشابه لصوتها على الفيديو للإساءة للفنانين.

وأضافت صدقي أنها دائما ما تقول إن الوسط الفني "أهلي وعائلتي" على حد قولها، كما أنها تعد من الوسط الفني، فكيف تقوم بالإساءة إليهم والتطاول عليهم.

الفنانة "هالة صدقي" تبرئ نفسها من "فيديو سب الوسط الفني": تم تركيب الصوت على الفيديو وأبلغت مباحث الإنترنت #رأي_عام #TeNTV pic.twitter.com/KzBqAKHDvR — رأي عام (@ra2y3aam) April 1, 2019

وأشارت إلى أن هناك من يتعمد إهانة الفنانين، مضيفة: "تم تركيب الصوت على الفيديو.. وليس منطقيا أن أشتم الوسط الفني، وقدمت شكوى لمباحث الإنترنت وخلال ساعات سنتوصل إلى من ارتكب الفعل".

وأردفت: "الصوت الذي في الفيديو قريب من صوتي، ولكن فيه خفة شوية، وفيه سب للناس التي تعمل في الوسط الفني".