معلم سعودي يدرس التلاميذ داخل مغسلة أموات (صور)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لمعلم سعودي في إحدى مدارس محافظة الطائف غربي المملكة، وهو يعطي للتلاميذ درسا داخل مغسلة الأموات في المنطقة.

وأوضحت وسائل إعلام أن المعلم محمد الحارثي، كان يشرح للتلاميذ كيفية غسل الميت وتكفينه.

قام معلم تربية إسلامية في إحدى مدارس جنوب شرق محافظة #الطائف بشرح درس غُسل الميت لطلابه بشكل عملي، في مغسلة أموات قريبة من المدرسة.!! pic.twitter.com/vDtP9XUmYj — السعودية اليوم (@alsaudi_today) April 2, 2019

محمد مقبل الحارثي، هو معلم مادة التربية الإسلامية في مدرسة تحفيظ القرآن بمنطقة قيا، وقام بنقل درسه في الصف الأول عن غسل الميت لمغسلة الأموات المجاورة للمدرسة.

ويظهر المعلم في الصور برفقة التلاميذ داخل المغسلة، وهو يشرح لهم كيفية الغسل والتكفين بشكل عملي.