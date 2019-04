ليدي غاغا وأريانا غراندي على قائمة "الأغاني المسيئة" في سنغافورة

وتم تصنيف كلمات أغاني غاغا وغراندي، على أنها مثال للغة المسيئة، وذلك في خطاب وزير داخلية سنغافورة، كيه شانموجام، الذي تقدم به أمس الاثنين، أمام برلمان بلاده ضد خطاب الكراهية، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.

© REUTERS / MIKE SEGAR ليدي غاغا تكشف سر قلادتها الثمينة في حفل أوسكار

واستشهدت القائمة بأغنية ليدي غاغا "يهوذا"، وأغنية أريانا غراندي "God is a Woman" (الله امرأة)، إلى جانب أغاني "Heresy" لـفريق "Nine Inch Nails" و"Take me to the Church" (خذني إلى الكنيسة) لـ Hozier.

وشارك النائب المعارض تشن شو ماو صورة لخكاطب وزير داخلية سنغافورة، على موقع "فيسبوك" أمس الاثنين، والذي تم مشاركته أكثر من 1000 مرة، وتلقى مئات التعليقات مع حلول ظهر اليوم الثلاثاء.

وجاء الخطاب، بعد مرور ما يقرب شهر من حظر حفل موسيقى الميتال "Watain" في سنغافورة، بعد تلقي السلطات شكاوى من جماعات مسيحية حول المحتوى المسيء والمهين لكلمات أغانيها.

ويذكر أن ليدي غاغا وأريانا غراندي قامتا بإحياء حفلات في سنغافورة.

وتفرض سنغافورة رقابة صارمة على الخطاب العام ووسائل الإعلام، خاصة عندما يتعلق الأمر بالعرق والدين.