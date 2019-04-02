خطأ يكسب رجلا آلاف الدولارات

ارتكب مواطن أمريكي خطأ في لعبة يانصيب ففاز بمبلغ 13.6 ألف دولار.

فوفقا لموقع "UPI" الإلكتروني كانت هذه المرة الأولى التي يشارك فيها ريك فورمان من مدينة ويتشيتا الأمريكية بولاية كنساس في السباقات الافتراضية. وقال: أردت أن أجرب حظي وأخذت بطاقة لعبة ووضعت أربعة دولارات لسباق واحد إلا إني ارتكبت خطأ واخترت عشرة أشواط.

وقرر فورمان عدم تصحيح الخطأ وأضاف مبلغ 40 دولار، ونتيجة لذلك ربح فورمان الجائزة الكبرى. وأوضح: "لم أكن لافوز لولا هذا الخطأ."

ويخطط فورمان لسداد ديونه، وقال إنه سيواصل بالتأكيد لعب السباقات الافتراضية.