خطأ يكسب رجلا آلاف الدولارات

فوفقا لموقع "UPI" الإلكتروني كانت هذه المرة الأولى التي يشارك فيها ريك فورمان من مدينة ويتشيتا الأمريكية بولاية كنساس في السباقات الافتراضية. وقال: أردت أن أجرب حظي وأخذت بطاقة لعبة ووضعت أربعة دولارات لسباق واحد إلا إني ارتكبت خطأ واخترت عشرة أشواط.
— NorthsideKash (@KashNorthside) April 1, 2019
وقرر فورمان عدم تصحيح الخطأ وأضاف مبلغ 40 دولار، ونتيجة لذلك ربح فورمان الجائزة الكبرى. وأوضح: "لم أكن لافوز لولا هذا الخطأ."
ويخطط فورمان لسداد ديونه، وقال إنه سيواصل بالتأكيد لعب السباقات الافتراضية.
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