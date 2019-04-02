تلف دماغي لامرأة تناولت عصير الفاكهة ثلاثة أسابيع

أدخلت امرأة إسرائيلية إلى المستشفى في تل أبيب بعد تناولها عصير الفاكهة لمدة ثلاثة أسابيع.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية لجأت المرأة إلى خبير في الطب البديل نصحها باتباع نظام غذائي مكون من الماء وعصير الفاكهة فقط، وبعد ثلاثة أسابيع فقدت المرأة الكثير من وزنها وصلت إلى 40 كيلوغراما، الأمر الذي أدى إلى حدوث خلل في توازن الماء والأملاح في جسمها بالإضافة إلى العديد من المضاعفات الأخرى.

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وبحسب المصدر يخشى الأطباء أن الأضرار التي تسبب بها عصير الفاكهة لا يمكن إصلاحه في دماغ المريضة.

ويرجح الأطباء أن سبب الضرر الذي ألحق بالدماغ هو نقص صوديوم الدم نتيجة لذلك، يقوم الجسم بإعادة توزيع الماء من بلازما الدم إلى خلايا الجسم، بما في ذلك خلايا المخ.