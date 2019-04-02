أول منتخب عربي للطهاة يتأهل لكأس العالم

أصبحت مصر هي أول منتخب عربي للطهاة يتأهل لبطولة كأس العالم للمخبوزات.

تأهل منتخب مصر للشيفات (للطهاة) للمرة الأولى، لبطولة كأس العالم للمخبوزات، بعد فوزه مؤخرا ببطولة كأس أفريقيا للمخبوزات، التي أقيمت في المملكة المغربية، بحسب تقارير محلية.

وتقام بطولة كأس العالم للمخبوزات في العاصمة الفرنسية باريس في العام المقبل 2020.

أشار الإعلامي مدحت عاكف المدير الفني لمنتخب شيفات مصر، أن بطولة كأس أفريقيا للمخبوزات، شهدت مشاركة 8 دول من القارة السمراء، هي غانا وكوت ديفوار ومالي وبوركينافاسو وتونس والجزائر والمغرب ومصر.

وأضاف أن منتخب مصر ضم نخبة من أمهر الشيفات المتخصصين في المخبوزات، بينهم مدرب الفريق المصري كمال سلامة وإبراهيم غوش وحسين حمدي وعاطف عبد الفتاح.

ووجه مدحت عاكف الشكر للمغرب لتنظيمها البطولة وللشيف كمال رحال رئيس الفيدرالية المغربية والمنسق العام للبطولة، مطالبا وزارة السياحة المصرية بدعم المنتخب في رحلة سفره لباريس للمشاركة في كأس العالم.

وأكد أن قطاع الطهي في مصر يعد أحد أهم مفردات القوة الناعمة للدولة، مبينا أنه يجب استغلالها جيدا وتوظيفها في الترويج للسياحة، لافتا إلى أن وسائل الإعلام الأجنبيه أفردت مساحات كبيرة للحديث عن البطولة وفوز منتخب مصر بها.

من ناحيته، قال الشيف كمال سلامة، أن تمثيل المنتخب لمصر في بطولة كأس العالم يعد فرصة جيدة للترويج للسياحة المصرية.