تامر حسني يعلن عن مفاجأة في الرياض

أعلن المطرب المصري، تامر حسني، اليوم الثلاثاء، عن مفاجأة لجمهوره في المملكة العربية السعودية.

وأشار حسني إلى أنه سيحيي حفلا غنائيا في العاصمة السعودية الرياض للمرة الأولى، وذلك في يوم 18 أبريل/ نيسان الجاري.

وشارك تامر حسني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" الملصق الدعائي لحفله الغنائي، ومن المقرر بيع التذاكر من غدا الأربعاء.

ويعد هذا الحفل هو الأول لتامر حسنى بمدينة الرياض، ولكنه أحيا من قبل 3 حفلات فى جدة بالسعودية.

وكانت آخر أعمال تامر حسني الفنية، كليب "ناسيني ليه"، والذي حقق أكثر من 30 مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، منذ أن تم طرح الأغنية في شهر فبراير/ شباط.