فيديو لرجلين يحملان صقورهما داخل طائرة يحقق ملايين المشاهدات

ويظهر في الفيديو رجل يحمل صقرا على يده بينما حمل الآخر صقرين وهما يسيران في ممر الطائرة بينما ينظر إليهم الركاب في حالة استغراب وخوف.

ونشر مقطع الفيديو صحفي عبر "تويتر" معلقا "الركاب كانوا يغيرون مقاعدهم للابتعاد عن الرجلين، لكنه تطوع للجلوس بالقرب منهما، إذ شعر بالأمان"، كما نقل موقع "فيتو".

Folks two dudes just boarded my plane with emotional support falcons pic.twitter.com/lHABg8A7La — The Tajikistahn Dahn (@DonnieDoesWorld) March 29, 2019

وأضاف "أنه سيركب طائرة كاملة مملوءة بالصقور إذا أتيحت له الفرصة، حيث رأى طفلا في السادسة من عمره يحاول لمس صقر ولم يصدر أي سلوك غريب من الصقور".

يذكر أن سفر الصقور على متن الطائرات شائع خصوصا في دول الخليج، وهذه الصقور تحمل جواز سفر. ولابد من حجز كرسي منفصل لكل صقر إذا قرر صاحبه اصطحابه على متن الطائرة وليس في مقصورة الأمتعة.