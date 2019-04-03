استنساخ أول كلب شرطة في الصين

وكانت شركة "سينوجين للتكنولوجيا الحيوية" قد قامت باستنساخ الجرو "كون سيون"، في معاملها في شهر كانون الأول/ديسمبر من عام 2018، وتم الحصول على المادة الوراثية للاستنساخ من كلب شرطة يدعى "هواهوانما"، بالغ من العمر سبع سنوات من سلالة كلب الراعي كونمينغ، التي ولدت في الصين على أساس هجين بين كلب وذئب. وقد ساعد "هواهوانما" أثناء خدمته في الشرطة في حل 12 جريمة قتل، وشارك في التحقيقات في أكثر من 20 جريمة جنائية. وفي عام 2016، منحت وزارة الأمن العام في الصين "هواهوانما" لقب كلب الشرف من الفئة الأولى.
Клоны аргаар гаргаж авсан нохойг сургах шаардлагагүй, 3 сартайгаас нь шууд цагдаагийн албанд ашиглаж эхэлсэн. Хүнийг хөгширөхөөр нь клоны аргаар үргэлжлүүлвэл юу юу сайн хийж чадах бол 🙄😅 #Kunxun pic.twitter.com/QQ7EIhRlku— Bolortoi 🤩🔭🔬 (@Bolortoi) March 26, 2019
وقال نائب مدير الشركة لوكالة "سبوتنيك"، إن "هواهوانما" يتمتع بصفات خدمية ممتازة، لكنه أصبح متقدما في السن.
وأضاف: "لقد اخترنا هذا الكلب للاستنساخ من أجل الحفاظ على صفاته الممتازة. فمن خلال استنساخ جراء ذوي خصائص جيدة، لا يمكننا الحفاظ على جيناتهم الممتازة فحسب، بل أيضًا استنساخ جراء الجيدين بأعداد كبيرة، وهو أمر مهم جدًا في تربية واستخدام كلاب الشرطة في الصين".
#China #PLA #PAP surpassing #Nazi #Germany in creating cloned #wardogs.— 卫纳夜格@Raj (@rajfortyseven) March 25, 2019
Remember #Hitler's Blondi&others?#Kunxun,female #Kunming wolfdog breed,born12/19/2018 #Beijing.
Training at KunmingPoliceDogBase.
Outstanding abilities made #Huahuangma eligible donorhttps://t.co/jS8zKFFTR7 pic.twitter.com/LJyC4n7KAk
كما أشار إلى أن هذه هي الحالة الأولى في الصين لاستنساخ كلاب الشرطة. واستدرك تشاو جيان بين، قائلا: "بالإضافة إلى ذلك، فإن كونمينغ كلب الراعي هو سلالة الكلاب الوحيدة التي يتم تربيتها في الصين والتي تستخدم لتدريب الكلاب الخدمية… وسنستنسخها مرة أخرى إذا لزم الأمر".
وأشار إلى أن الجرو "كون سيون" يتواجدالآن في قاعدة كلاب الشرطة في كونمينغ ويشارك في التدريبات.
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