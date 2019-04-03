لأول مرة... التقاط حمار وحشي "أشقر" في متنزه بري بتنزانيا (صور)

رصد حمار وحشي أشقر ونادر في متنزه سيرينغيتي الوطني بتنزانيا، في أول مشهد بري موثق للحيوان المخطط.

والتقط المصور، سيرجيو بيتاميتز، صورا نادرة للحمار الأشقر، في أثناء محاولته توثيق هجرة الحمير الوحشية، بحسب مجلة National Geographic الأمريكية.

"حمار وحشي ملطخ بالغبار"

وفي حديثه مع، قال بيتاميتز: "في البداية، اعتقدت أنه حمار وحشي ملطخ بالغبار. وبعد فترة وجيزة، أدركت ما شاهدت".

'Images confirm that zebra with albinism can survive in the wild, say scientists.' — NATASHA DALY



Extremely rare 'blonde' zebra photographed:https://t.co/YHwwVB0IWf pic.twitter.com/BfylgFIcUo — Edel O'Mahony (@EdelOMahony) April 2, 2019

وجسدت الصور مشهدا رائعا لحمار وحشي "أشقر"، من المحتمل أن يكون مصابا بالمهق، وهي حالة تقل فيها كمية الميلانين في الجلد ليبدو أشقر اللون.

Photographer captures stunning image of rare BLONDE zebra in wild https://t.co/e6Qs1xIugl pic.twitter.com/y4hsjaL1dF — Susie Blackmon (@SusieBlackmon) April 3, 2019

ولا يعرف الكثير عن الحمير الوحشية والمهق، ولكن الباحثون يقولون إن الصور النادرة للحمار الأشقر تؤكد لأول مرة، أن الحالة هذه مقبولة في الحمير العادية.

أكثر عرضة للخطر

وتقول الأبحاث إن الخطوط السوداء والبيضاء المميزة للحمير الوحشية، تعمل على حمايتها من الحشرات المتطفلة، ويمكن أن تكون الحمير شقراء اللون أكثر عرضة للخطر.

Photographer captures stunning image of rare BLONDE zebra in wild https://t.co/e6Qs1xIugl pic.twitter.com/y4hsjaL1dF — Susie Blackmon (@SusieBlackmon) April 3, 2019

وعلى الرغم من ندرة الحدث، لكن الحمير الوحشية الشقراء ليست وحدها في مملكة الحيوانات، حيث وثقت ظاهرة المهق في مجموعة متنوعة من الأنواع الأخرى، بما في ذلك الزرافات وطيور البطريق والفئران وكذلك البشر.