لأول مرة في العراق... بطولة لكرة القدم يحصل الفائز فيها على خروف وبطة

فاز فريق رياضي لكرة القدم في العراق، بخروف، بعد حصوله على المركز الأول، فيما حصل صاحب المركز الثاني على بطة.

وأقيمت البطولة في محافظة ذي قار جنوبي العراق، وأدت الجوائز إلى سخرية المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

جمعوا بين ارضاء الجمهور والكرش بيه مندي يخبل — Sinbad (@Sinbad40334331) April 3, 2019

وقال أحد المتابعين إن منظمي البطولة جمعوا بين إرضاء الجماهير والكرش.

أثار منح خروف وبطة لفريقين رياضيين من جنوب العراق فازا بالمركزين الأول والثاني في بطولة مح @الجزيرة https://t.co/b18C1oiJYx pic.twitter.com/YEzFiFdzvT — علاء كولي 🇮🇶 (@alaakoli) April 1, 2019

وقال منظم البطولة مرتضى توني، إن البطولة التي أقيمت لم تكن للمحترفين بل للشباب، وهدفها خلق أجواء كوميدية في المدينة.

خروف وبطة على ملعب إحدى البطولات المحلية الكروية بمحافظة عراقية.. لماذا؟ pic.twitter.com/STy5oFjzWc — أنا العربي — Ana Alaraby (@AnaAlarabytv) April 1, 2019

وتابع توني أن الهدف أيضا كان "جذب اهتمام وسائل الإعلام، وتقديم فكرة مغايرة عما هو سائد في الحياة العامة في البلاد، لا سيما أن الجميع منشغل بالسياسة".

كأس البطولة.. خروف للفائز الأول وبطة للثاني

من غرائب بطولات كرة القدم الشعبية في العراق pic.twitter.com/Vwph9FvY7l — أثير أبو رفاد الحجامي (@2dks4nhNYvwUhRY) March 30, 2019

وأكد توني أن البطولة هي الثانية، بعد البطولة الأولى التي كانت الجائزة فيها "ديك رومي".