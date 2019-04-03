سعودي يتوج بلقب "أمير الشعراء" للموسم الثالث على التوالي

توج السعودي سلطان السبهان بلقب "أمير الشعراء" في الموسم الثامن من المسابقة التلفزيونية التي تنظمها لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي بدولة الإمارات.

وبعد إعلان النتيجة، أمس الثلاثاء، على مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي، تسلم السبهان خاتم الشعر وبردته وجائزة مالية قدرها مليون درهم إماراتي (نحو 272 ألف دولار)، وذلك وفقا لوكالة "رويترز".

وقالت الوكالة إن "السبهان هو ثالث سعودي على التوالي يفوز باللقب بعد إياد الحكمي، وحيدر العبد لله"، مشيرة إلى أن البرنامج عبارة عن مسابقة أدبية في مجال الشعر العربي الفصيح انطلقت لأول مرة في 2007.

وفازت بالمركز الثاني الإماراتية شيخة المطيري لتحصل على جائزة مالية قدرها 500 ألف درهم، فيما حل المصري مبارك سيد أحمد بالمركز الثالث وحصل على جائزة مالية قدرها 300 ألف درهم.

وفي المركز الرابع جاء السنغالي محمد الأمين جوب وحصل على 200 ألف درهم، يليه في المركز الخامس عبد المنعم حسن محمد من مالي وحصل على 100 ألف درهم، أما المركز السادس فحصلت عليه المصرية هبة الفقي ونالت 50 ألف درهم.

وكان بث أولى حلقات الموسم الثامن بدأ في يناير/ كانون الثاني بمشاركة 20 شاعرا من 13 دولة، وتشكلت لجنة التحكيم من الناقد المصري صلاح فضل والأكاديمي الجزائري عبد الملك مرتاض والناقد الإماراتي علي بن تميم.